Scido, inaugurato lo splendido nuovo Parco-Teatro comunale | INFO e FOTO

È stato inaugurato il nuovo Parco-teatro comunale di Scido, progettato dall’architetto e paesaggista Michelangelo Pugliese, che ne ha curato anche la direzione dei lavori. L’intervento rappresenta una nuova tappa della ricerca condotta da Pugliese sui temi del paesaggio, dello spazio pubblico e della rigenerazione urbana, già riconosciuta attraverso importanti premi nazionali e internazionali. Un percorso professionale che trova proprio nei centri calabresi e nelle aree interne alcuni dei suoi ambiti di sperimentazione più significativi.

A Scido il paesaggista porta a compimento uno spazio contenuto nelle dimensioni, e nelle economie, ma rilevante per la vita della comunità: un luogo destinato agli eventi culturali, educativi e didattici, concepito anche come spazio quotidiano di incontro, sosta e socialità.

Il progetto nasce dalla topografia esistente e lavora principalmente sul disegno del suolo. Gradonate, percorsi, superfici minerali e vegetazione definiscono una spazialità fluida e unitaria, nella quale un teatro informale non si presenta come un oggetto isolato, ma come parte integrante del paesaggio urbano.

“L’intervento sul paesaggio anche se contenuto nei costi, può produrre un cambiamento importante“, sottolinea Michelangelo Pugliese. “Nelle aree interne lo spazio pubblico è centrale per la vita collettiva. Il progetto di paesaggio deve saper interpretare i luoghi, mettere in relazione natura, architettura e comunità e trasformare le risorse disponibili in occasioni concrete di rigenerazione“.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Scido, Giuseppe Zampogna: “consegniamo alla comunità uno spazio nuovo, accogliente e di forte carattere, destinato a diventare un punto di riferimento per la vita culturale e sociale dell’intorno“.

L’opera di Scido ribadisce il valore delle competenze specialistiche nella trasformazione dei territori. Architettura del paesaggio, conoscenza della morfologia, progettazione dello spazio pubblico, competenze tecniche e qualità dell’esecuzione devono concorrere alla costruzione di interventi incisivi, durevoli e profondamente legati ai contesti nei quali si inseriscono.

Con questo progetto Michelangelo Pugliese aggiunge un nuovo tassello al proprio lavoro sulla rigenerazione dei paesaggi calabresi, dimostrando come anche nei piccoli centri sia possibile realizzare spazi contemporanei e riconoscibili, capaci di rafforzare il senso di appartenenza e di offrire nuove prospettive alla vita delle comunità.