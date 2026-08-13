Scido inaugura il nuovo anfiteatro e l’Area Fitness: riqualificati gli spazi di via Antonino Germanò

Una serata di grande partecipazione e senso di comunità ha accompagnato, il 12 agosto, l’inaugurazione dei nuovi spazi pubblici riqualificati in via Antonino Germanò a Scido. Il sindaco Giuseppe Zampogna e l’Amministrazione comunale hanno restituito alla collettività due opere considerate centrali per il rilancio del territorio: il nuovo Anfiteatro Comunale e la moderna Area Fitness. Alla cerimonia hanno partecipato l’Assessore regionale Avv. Eulalia Micheli, il parroco Don Giovanni Rigoli, il comandante della locale stazione dei Carabinieri Mar. Alberto Denaro, l’Arch. Michelangelo Pugliese, oltre a cittadini, famiglie e rappresentanti delle associazioni locali. L’intervento si inserisce in una visione strategica finalizzata a valorizzare il patrimonio urbano e a promuovere la coesione sociale.

“Riqualificare i nostri spazi civici significa investire direttamente nel futuro di Scido”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Zampogna. “Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri giovani, alle famiglie e a tutti i cittadini luoghi curati, sicuri e funzionali, pensati per incentivare la pratica sportiva, la cultura e l’aggregazione.” La cerimonia ha preso il via con il taglio del nastro e la benedizione del complesso da parte del parroco di Scido, Don Giovanni Rigoli. Sono quindi seguiti gli interventi tecnici e istituzionali, durante i quali è stato illustrato il percorso che ha portato alla realizzazione dell’opera.

Le scelte progettuali e il ruolo della Regione

L’Arch. Michelangelo Pugliese, progettista e direttore dei lavori, ha evidenziato le scelte architettoniche orientate all’integrazione con il paesaggio. L’Avv. Eulalia Micheli, Assessore all’Istruzione, Sport e Politiche Giovanili della Regione Calabria, ha invece espresso vivo compiacimento per la capacità dell’Amministrazione locale di intercettare opportunità di sviluppo sociale e infrastrutturale rivolte ai giovani e, più in generale, a tutti i cittadini. A coronare la serata è stata la suggestiva esibizione dell’Orchestra dei Fiati di Delianuova, diretta dal Maestro Gaetano Pisano, che ha offerto ai presenti un momento musicale di alto profilo nella cornice del nuovo anfiteatro.

Nel concludere la serata, il sindaco Zampogna ha rivolto un ringraziamento a tutti i soggetti che hanno contribuito alla realizzazione e all’inaugurazione dei nuovi spazi pubblici. “Un sentito ringraziamento va a tutti gli attori istituzionali, ai tecnici, al GAL BaTiR e, soprattutto, ai cittadini che hanno condiviso con noi questo momento di festa”, ha concluso il Primo Cittadino. “Questi spazi appartengono a tutta la comunità: il nostro invito è a viverli con rispetto, entusiasmo e spirito civico.”