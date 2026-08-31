Schengen, l’Italia proroga ancora lo stop verso la Spagna: le nuove tempistiche

L’Italia ha prorogato per altri 15 giorni i controlli temporanei alle frontiere aeree e marittime sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. La misura era stata introdotta lo scorso 1° agosto in seguito alla crisi migratoria di Ceuta. È in corso di notifica la nota con cui il Governo sta comunicando alla Ue la proroga, per ulteriori 15 giorni, dei controlli alle frontiere aree e marittime con la Spagna. Lo fa sapere il Viminale. La decisione è stata assunta, in linea con “l’analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1 agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all’Unione Europea, affinché in quell’area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione“.

Le valutazioni alla base del provvedimento di proroga sono state comunicate dal Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al suo omologo spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, nel corso di un “costruttivo confronto telefonico“.

Piantedosi: “proroga Schengen necessaria, spero sia l’ultima”

“La proroga di 15 giorni della sospensione del trattato di Schengen con la Spagna era necessaria“. È quanto dichiarato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine della commemorazione di cerimonia di commemorazione di Giovanbattista Cutolo, musicista 24enne della Orchestra Scarlatti Young ucciso il 31 agosto 2023 in piazza Municipio a Napoli.

“E’ una decisione motivata dal fatto che c’è un’analisi fatta dagli specialisti riuniti nel comitato di analisi della sicurezza delle frontiere – ha aggiunto – Abbiamo deciso di limitarla a 15 giorni perché se da una parte l’analisi è stata fatta dagli specialisti che indica che esistono motivazioni per cui fu fatta questa misura dall’altra parte è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo con l’Ue per il giusto superamento della situazione che si è creata“.

“Confido che la proroga dello stop di Schengen possa essere l’ultima perché come immaginiamo ciò significherebbe una normalizzazione della situazione. Siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l’Unione europea“. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, a margine della cerimonia di commemorazione di Giovanbattista Cutolo, musicista 24enne della Orchestra Scarlatti Young ucciso il 31 agosto 2023 in piazza Municipio a Napoli.

Tajani: “bene proroga stop Schengen con Spagna, garantire sicurezza frontiere”

“Bene la scelta del governo di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, in attesa che si creino realmente le condizioni per la ripresa della piena e libera circolazione. La decisione, in applicazione delle stesse regole di Schengen, è provvisoria e motivata dalla necessità di garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, e impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista“. È quanto scritto in post su X dal vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “L’Italia continuerà a lavorare con tutti i Paesi dell’Unione europea, in spirito di collaborazione anche con la Spagna, avendo come obiettivo quello di contrastare l’immigrazione illegale e favorire, invece, flussi migratori controllati e regolari“, ha aggiunto.