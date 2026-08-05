Scalea, rapina a un 15enne minacciato con un coltello

“La segreteria del sindacato Unarma esprime il più vivo compiacimento ai colleghi per l’eccellente operazione condotta in data 03.08.2026 a Scalea, che ha portato al tempestivo arresto del responsabile di una rapina ai danni di un quindicenne. Un plauso speciale va agli operatori dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Santa Maria del Cedro che con immediata reattività e straordinario sangue freddo sono intervenuti per primi sul campo a seguito della chiamata al 112, prestando primo soccorso e mettendo in sicurezza la giovane vittima, ancora sotto shock dopo essere stata minacciata con un imponente coltello da 45 centimetri”. Lo afferma in una nota Unarma.

“L’efficacia decisiva dell’intervento si è poi concretizzata grazie a una straordinaria sinergia e un coordinamento impeccabile tra i diversi reparti della Compagnia di Scalea. Il lavoro congiunto degli uomini della Radiomobile, dei militari della Stazione – forti della capillare conoscenza del territorio – e degli investigatori della Sezione Operativa ha consentito di sviluppare un’attività d’indagine lampo, coordinando rilievi, approfondimenti e ricerche sul campo”.

“Questa perfetta combinazione di reattività operativa, analisi investigativa e presenza sul territorio ha permesso di individuare e bloccare in tempi record il 26enne all’interno di un garage, assicurando l’autore del reato alla giustizia e restituendo immediata serenità alla comunità e alla giovane vittima”.