Sanzioni e sgombero per venditori abusivi in piazza del Popolo, Cannizzaro: “pulizia, rispetto e legalità” | VIDEO

Nella mattinata odierna è scattata un’operazione legata al piano del ripristino del decoro e della legalità di Reggio Calabria. A darne annuncio il sindaco Cannizzaro che, attraverso una storia Instagram, ha spiegato che nella zona antistante piazza del Popolo è stato effettuato un intervento di sgombero con annesse sanzioni per quei venditori ambulanti che vendevano “oggettistica e cianfrusaglie”, come le ha definite il primo cittadino”, senza autorizzazione.

“Iniziativa di ripristino della legalità per quanto concerne gli ambulanti abusivi, sanzionando chi, in maniera abusiva e illegale, vendeva in quest’area oggettistica e cianfrusaglie sporcando a terra. Decoro, pulizia, rispetto delle regole e legalità. Adesso Reggio!“, ha dichiarato il sindaco.

Cannizzaro si è presentato personalmente anche presso l’area archeologica di piazza Garibaldi, verificando lo stato di pulizia del sito. Operazione avvenuta con successo, seppur qualcuno abbia deciso di sporcare subito l’area gettando una busta del McDonald al suo interno. Anche su questo si vigilerà e l’area verrà nuovamente ripulita.