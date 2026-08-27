Santo Stefano in Aspromonte, tragedia del giovane precipitato nel dirupo: negativi gli esami su alcol e droghe

Nuovi elementi emergono sulla tragedia avvenuta nei giorni scorsi a Santo Stefano in Aspromonte, dove il giovane di 24 anni, Santo Labate, ha perso la vita dopo essere precipitato in una zona impervia. Gli esami effettuati successivamente al drammatico episodio hanno dato esito negativo per quanto riguarda gli accertamenti alcolemici e tossicologici, escludendo quindi la presenza di alcol o sostanze stupefacenti tra i possibili fattori che potrebbero aver contribuito all’accaduto. La tragedia aveva sconvolto la comunità aspromontana nelle ore notturne, quando il ragazzo e un amico erano rimasti coinvolti nella caduta lungo una scarpata. Il giovane non era riuscito a sopravvivere alle conseguenze dell’impatto, mentre l’altra persona coinvolta era stata recuperata e affidata alle cure dei sanitari.

La caduta lungo la strada provinciale e i soccorsi nella notte

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale che conduce a Santo Stefano in Aspromonte, in un tratto caratterizzato da una conformazione particolarmente complessa. Secondo una prima ricostruzione, i due giovani sarebbero precipitati in un dirupo profondo circa quindici metri, rendendo necessario un intervento particolarmente delicato da parte dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale specializzato nelle operazioni in ambienti impervi, i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine. Le operazioni di recupero si sono protratte a lungo proprio a causa delle difficoltà legate al terreno e alla posizione in cui si trovavano i due ragazzi. Per il 24enne, purtroppo, non è stato possibile fare nulla nonostante l’impegno dei soccorritori. L’amico che si trovava con lui è stato invece raggiunto e portato in salvo.

Le indagini proseguono per ricostruire le cause della tragedia

Gli esiti degli esami su alcol e sostanze stupefacenti rappresentano un passaggio importante nelle verifiche avviate per comprendere cosa sia accaduto prima della caduta. Il risultato negativo consente di escludere un’eventuale alterazione psicofisica come elemento collegato alla tragedia. Restano ora da chiarire gli altri aspetti della vicenda, compresa la dinamica precisa dell’incidente e le condizioni del luogo in cui si è verificata la caduta. Gli accertamenti tecnici dovranno stabilire ogni dettaglio utile per ricostruire gli ultimi momenti prima del dramma.

Il dolore della comunità di Santo Stefano in Aspromonte

La morte del giovane ha lasciato un profondo dolore tra gli abitanti di Santo Stefano in Aspromonte e nell’intero territorio reggino. La comunità si è stretta attorno alla famiglia del 24enne, colpita da una perdita improvvisa e drammatica. Mentre proseguono le verifiche per fare piena luce sull’accaduto, resta il ricordo di una giovane vita spezzata in una notte trasformata in tragedia.