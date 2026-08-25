Santo Stefano, il musical su San Francesco diventa un percorso di crescita per i giovani

Una serata di musica, emozioni e testimonianza quella vissuta il 20 agosto dalla comunità della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Santo Stefano in Aspromonte, protagonista di uno spettacolo musicale dedicato alla vita di San Francesco d’Assisi. Quello che agli occhi del pubblico è apparso come un evento curato, coinvolgente e ricco di significato è stato in realtà il risultato di un percorso nato con impegno, sacrificio e grande partecipazione. Il progetto è stato fortemente voluto da don Vincenzo Attisano e realizzato insieme ai ragazzi del Gruppo Giovani “Io sarò con te” della parrocchia, che hanno accolto la sfida mettendosi in gioco anche oltre le proprie capacità artistiche. Un’esperienza che ha trasformato il palco in un luogo di incontro, crescita e condivisione.

Il musical non è stato soltanto una rappresentazione teatrale accompagnata dalla musica, ma soprattutto un cammino vissuto dai giovani protagonisti. Un percorso fatto di prove, responsabilità, collaborazione e capacità di affrontare insieme difficoltà e momenti di stanchezza. Ogni ragazzo ha messo a disposizione il proprio talento, la propria sensibilità e il proprio tempo, imparando a confrontarsi con gli altri, ad ascoltare, ad aiutare e, quando necessario, anche a fare un passo indietro per lasciare spazio al gruppo. Proprio questa dimensione collettiva rappresenta uno degli aspetti più significativi dell’esperienza: la crescita personale e spirituale che il progetto è riuscito a generare.

Il valore dell’impegno e della collaborazione

Sotto la guida di don Vincenzo, i giovani non si sono limitati a preparare battute, canzoni e coreografie, ma hanno scoperto il valore della collaborazione, della fiducia reciproca e della responsabilità condivisa. Il risultato finale è nato dalla capacità di tante persone di lavorare nella stessa direzione, dimostrando che un progetto importante non dipende soltanto dal talento del singolo, ma dall’unione delle energie di una comunità. Il 20 agosto, dunque, il palco è diventato il punto di arrivo di un percorso iniziato molto prima. Dietro ogni scena c’erano settimane di preparazione, prove, difficoltà superate, sorrisi, stanchezza e la volontà di non arrendersi. Nessuno dei ragazzi si è tirato indietro, trasformando lo spettacolo in una testimonianza capace di andare oltre la semplice esibizione.

I ragazzi del Gruppo Giovani “Io sarò con te” della Parrocchia di Santo Stefano Protomartire hanno dimostrato come una comunità parrocchiale possa essere un luogo in cui i giovani trovano spazio per esprimersi, sperimentare le proprie capacità e costruire relazioni profonde. Il successo del musical, infatti, non si misura soltanto dagli applausi ricevuti dal pubblico quella sera, ma soprattutto dai legami creati, dalla consapevolezza maturata e dalla fiducia conquistata durante il percorso. Un’esperienza che ha mostrato come, quando si sceglie di camminare insieme, anche un progetto nato in pochi mesi possa diventare qualcosa di molto più grande rispetto a un semplice spettacolo.

Se il sipario sul musical si è chiuso il 20 agosto, il percorso dei giovani stefaniti continua con una nuova consapevolezza: quella di aver costruito qualcosa insieme e di aver vissuto un’esperienza capace di lasciare un segno. Il nome scelto per il gruppo racchiude forse più di ogni altra parola il significato di questo cammino e della testimonianza portata sul palco: “Io sarò con te”. Una promessa che accompagna i ragazzi verso nuove sfide e nuove esperienze, con lo spirito di chi ha scoperto la forza della condivisione e della comunità.