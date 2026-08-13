Sant’Eufemia, torna lo Schiuma Party: grande successo per la seconda edizione | FOTO

Una serata all’insegna del divertimento, della condivisione e della musica ha animato Piazza Matteotti a Sant’Eufemia d’Aspromonte nella serata di martedì 11 agosto, in occasione della seconda edizione dello Schiuma Party. L’iniziativa, organizzata dall’associazione I Ragazzi di Quartiere, si è confermata ancora una volta tra gli appuntamenti più attesi e richiesti dalla comunità, registrando una partecipazione particolarmente significativa da parte dei bambini del paese e delle loro famiglie.

La serata è stata pensata come un momento di aggregazione e spensieratezza, con la piazza trasformata in uno spazio di gioco e divertimento per i più piccoli. Tra schiuma, musica e sorrisi, non sono mancati momenti dedicati alla convivialità: la serata è stata infatti accompagnata anche da panini e cibo da condividere insieme, creando un’atmosfera di festa e socialità.

A seguire, il divertimento è proseguito con Just Dance e karaoke in piazza, coinvolgendo grandi e piccoli in un clima di allegria e partecipazione che ha animato il centro del paese.

La seconda edizione dello Schiuma Party rappresenta per I Ragazzi di Quartiere un’ulteriore conferma dell’impegno che l’associazione porta avanti per cercare di dare vita al territorio e offrire occasioni di incontro e aggregazione alla comunità. Una realtà associativa giovane, nata con la volontà di mettersi in gioco e contribuire, attraverso iniziative ed eventi, a rendere più vivo il piccolo centro di Sant’Eufemia d’Aspromonte.

“Cerchiamo sempre di impegnarci per creare eventi e iniziative che possano far muovere un po’ il nostro piccolo paese“, raccontano dall’associazione, sottolineando al tempo stesso come non sempre sia semplice ottenere la collaborazione e il sostegno necessari per portare avanti questo tipo di attività.

Nonostante le difficoltà, però, la soddisfazione per la risposta ricevuta dal pubblico resta grande. A rappresentare la gratificazione più importante per i membri dell’associazione è soprattutto l’affetto dimostrato dai bambini e dalle loro famiglie, che nel tempo hanno iniziato a seguire con entusiasmo le iniziative de I Ragazzi di Quartiere.

Famiglie che, come sottolineano con un sorriso i componenti dell’associazione, sono ormai diventate dei veri e propri “fan” dei Ragazzi di Quartiere: li seguono nelle diverse iniziative, ne apprezzano il lavoro e non fanno mancare complimenti e parole di incoraggiamento.

Ed è proprio a loro che l’associazione vuole rivolgere il ringraziamento più sentito: ai bambini, protagonisti della serata, e alle loro famiglie, per la fiducia, l’affetto e la partecipazione dimostrati ancora una volta.

La riuscita dello Schiuma Party dimostra così quanto la voglia di stare insieme e di vivere gli spazi del proprio paese sia ancora forte. Per I Ragazzi di Quartiere, dunque, la seconda edizione si chiude con la soddisfazione di aver regalato una serata di divertimento alla comunità e con la voglia di continuare a proporre nuove iniziative per Sant’Eufemia d’Aspromonte.