Sant’Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro): il 22 agosto arriva la “Notte ’90” sul lungomare

Il lungomare di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio si prepara a trasformarsi in un grande spazio dedicato alla musica e alle atmosfere degli anni Novanta. Sabato 22 agosto, a partire dalle ore 22:00, arriva la “Notte ’90”, uno degli appuntamenti del Sant’Andrea Summer Festival 2026, promosso dal Comune di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio insieme al GAL Serre Calabresi. La serata è pensata per riportare il pubblico nel cuore di un decennio rimasto fortemente impresso nell’immaginario collettivo, attraverso sonorità, colori ed energia capaci di coinvolgere generazioni diverse. Il lungomare diventerà così il centro di una grande festa estiva all’insegna dell’incontro e della condivisione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di arricchire l’offerta estiva del territorio e, allo stesso tempo, contribuire alla promozione e valorizzazione di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio e dell’intero comprensorio. La collaborazione tra il Comune e il GAL Serre Calabresi rappresenta infatti un ulteriore tassello nel percorso di promozione delle realtà locali, delle loro identità e delle potenzialità turistiche del territorio calabrese. Musica, divertimento e atmosfera anni ’90 saranno gli ingredienti principali della serata. Chi ha vissuto direttamente quel periodo potrà ritrovare ricordi, emozioni e grandi successi musicali, mentre i più giovani potranno immergersi nell’energia e nello stile di uno dei decenni più iconici della cultura pop.

La “Notte ’90” sarà anche un’occasione per vivere il lungomare e valorizzare uno degli scenari più suggestivi della costa ionica calabrese, coniugando intrattenimento, aggregazione e promozione territoriale. L’appuntamento è quindi fissato per sabato 22 agosto, dalle ore 22:00, sul lungomare di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio, per una notte di musica, estate e ricordi nel cuore del Sant’Andrea Summer Festival 2026.