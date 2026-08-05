Sant’Alessio in Aspromonte, nove giorni di eventi tra cultura, legalità, gusto e musica: gran finale con Fiordaliso

Sant’Alessio in Aspromonte si prepara ad accogliere cittadini, visitatori e turisti con un programma che unisce cultura, identità, intrattenimento e valorizzazione del territorio. Dall’8 al 16 agosto prenderanno vita gli “Appuntamenti d’Estate”, una settimana ricca di iniziative pensate per coinvolgere tutte le fasce d’età e trasformare il borgo in un punto di riferimento per l’estate calabrese. Il calendario prenderà il via sabato 8 agosto con l’apertura della Festa del Rifugiato, dedicata ai temi dell’accoglienza, dell’inclusione sociale e del dialogo tra i popoli. La giornata sarà arricchita dall’inaugurazione di un murales artistico, momenti di condivisione, presentazioni culturali, musica e un aperitivo mediterraneo aperto alla comunità.

Domenica 9 agosto spazio alle celebrazioni dedicate al Santo Patrono, mentre lunedì 10 agosto sarà la Giornata della Legalità, con la partecipazione di magistrati, rappresentanti delle istituzioni e familiari delle vittime di mafia, per ribadire l’importanza della memoria e dell’impegno civile. L’11 agosto sarà dedicato alla Giornata della Cultura, realizzata con l’alto patrocinio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e dell’Università degli Studi di Messina, con autorevoli docenti universitari, rappresentanti delle istituzioni e la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli.

Mercoledì 12 agosto si svolgerà la XIX edizione del Premio “Il Tiglio d’Oro”, riconoscimento assegnato a personalità che si sono distinte nel proprio percorso professionale e umano. Quest’anno il premio sarà conferito al Prof. Frank A. Sinicropi, oncologo di fama internazionale presso la Mayo Clinic di Rochester (Minnesota), esempio di eccellenza calabrese nel mondo. Il programma proseguirà con la tradizionale partita Emigrati-Residenti, spettacoli musicali, il Festival Canoro e il confronto pubblico conclusivo tra amministrazione e cittadini previsto per il 16 agosto.

Torna il Sant’Alessio Summer Food Fest

Dal 10 al 13 agosto, dalle ore 19.00 fino a tarda sera, il centro del paese ospiterà inoltre il Sant’Alessio Summer Food Fest, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Quattro serate dedicate al gusto e al divertimento con una ricca area street food che vedrà protagoniste numerose realtà gastronomiche del territorio, musica dal vivo, DJ set, animazione per bambini, luna park, toro meccanico, esposizione di auto d’epoca e spettacoli pensati per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori.

Sul palco si alterneranno DJ, gruppi musicali e artisti, tra cui Taranta Sona Dance, I Giganti di Taurianova e Fiordaliso, protagonista del concerto conclusivo del 13 agosto. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di promozione turistica ed economica per l’intero territorio, valorizzando le eccellenze locali, le attività produttive e l’ospitalità del borgo.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, calabresi e visitatori a vivere una settimana all’insegna della cultura, della convivialità e della riscoperta delle tradizioni, confermando Sant’Alessio in Aspromonte come uno dei principali punti di riferimento dell’estate nell’area metropolitana di Reggio Calabria. “Sant’Alessio vi aspetta dall’8 al 16 agosto per un’estate da vivere insieme” conclude l’Amministrazione Comunale.