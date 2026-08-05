Sanità in Calabria, il Consiglio dei Ministri approva il Piano di rientro 2026-2028

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Piano di rientro del Servizio sanitario della Regione Calabria per gli anni 2026-2028. Si tratta del passaggio istituzionale centrale per la programmazione del sistema sanitario calabrese nel prossimo triennio. La decisione è arrivata su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro della Salute e dopo aver sentito il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

Approvato il Piano di rientro della sanità calabrese 2026-2028

Il provvedimento riguarda direttamente il Servizio sanitario della Regione Calabria e definisce il quadro di riferimento del Piano di rientro per il triennio 2026-2028. L’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri rappresenta la notizia più rilevante per il sistema regionale, perché formalizza il nuovo percorso previsto per i prossimi tre anni. Il Piano interessa la gestione e la programmazione della sanità calabrese, all’interno del percorso istituzionale che coinvolge il Governo e la Regione Calabria.