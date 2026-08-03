Sanità in Calabria, Azienda Zero bandisce 137 nuovi posti tra medici, tecnici e ingegneri informatici

Il sistema sanitario calabrese si prepara a una nuova immissione di personale. Azienda Zero ha deliberato nei giorni scorsi l’indizione di procedure pubbliche finalizzate al reclutamento di dirigenti medici e di altre figure professionali ritenute necessarie per rafforzare gli organici degli ospedali e dei presidi territoriali della regione. Nel complesso, i nuovi posti banditi dall’ente di governance della sanità calabrese sono 137. Le procedure si inseriscono in un piano più ampio di reclutamento già in corso, che comprende anche concorsi destinati all’assunzione di 349 infermieri, 176 operatori sociosanitari e 102 medici per le aree di prima emergenza.

Nuove assunzioni di dirigenti medici negli ospedali calabresi

Una parte consistente dei posti riguarda il reclutamento di dirigenti medici in diverse discipline. Le nuove procedure prevedono l’assunzione di due medici per la chirurgia toracica e di venti specialisti destinati alla chirurgia generale. Sono inoltre previsti undici posti in anatomia patologica, disciplina fondamentale per le attività diagnostiche e per l’analisi dei tessuti e dei campioni biologici. Il piano comprende anche diciannove posti per medici urologi, trentasette per pediatri e nove per specialisti in otorinolaringoiatria. Si tratta di discipline differenti, accomunate dalla necessità di rafforzare i reparti e garantire una maggiore continuità dei servizi.

Pediatria, chirurgia e urologia tra i settori con più posti

Tra le specialità interessate, la pediatria è quella con il numero più alto di posti previsti, pari a trentasette. Seguono la chirurgia generale, con venti posizioni, e l’urologia, con diciannove. Undici posti sono riservati all’anatomia patologica, nove all’otorinolaringoiatria e due alla chirurgia toracica. La distribuzione dei posti evidenzia la volontà di intervenire su più fronti, coprendo sia discipline chirurgiche sia attività diagnostiche e assistenziali rivolte a specifiche fasce della popolazione.

Otto ingegneri informatici per Azienda Zero

Le nuove assunzioni non riguardano esclusivamente il personale sanitario. È stata autorizzata anche l’assunzione di otto ingegneri informatici, destinati direttamente ad Azienda Zero. Il rafforzamento delle competenze informatiche rientra nel processo di organizzazione e gestione del sistema sanitario regionale, sempre più legato all’utilizzo di piattaforme digitali, banche dati e strumenti tecnologici. La presenza di personale specializzato in ambito informatico è destinata a supportare le attività dell’ente di governance, chiamato a coordinare procedure, servizi e flussi informativi del sistema sanitario calabrese.

Trentuno tecnici di laboratorio biomedico

Il piano autorizza inoltre il reclutamento di 31 tecnici di laboratorio biomedico. Queste figure professionali svolgono un ruolo essenziale nelle attività diagnostiche e nell’elaborazione degli esami di laboratorio. Anche in questo caso, i professionisti saranno ripartiti tra le aziende sanitarie in funzione dei fabbisogni espressi. L’assegnazione dovrà quindi rispondere alle esigenze delle strutture che necessitano di rafforzare i propri servizi di laboratorio. L’inserimento dei tecnici si affianca a quello dei medici specialisti e contribuisce a completare il quadro delle professionalità interessate dalle nuove procedure.