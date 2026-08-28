Sanità, cresce la Rete dei Talenti calabresi: professionisti da Italia e mondo aderiscono al progetto promosso da Giusi Princi

La Rete dei Talenti calabresi per la Sanità, promossa dall’europarlamentare Giusi Princi, è sempre più conosciuta e apprezzata dalle alte professionalità calabresi operanti in Italia e nel mondo. Sono tantissime le email che quotidianamente giungono all’On. Princi, all’indirizzo dedicato al network (retetalenti@giusiprinci.eu), da parte di professionisti desiderosi di mettere a disposizione della Rete le proprie competenze ed esperienze, contribuendo concretamente alla programmazione delle attività che saranno definite a seguito della presentazione della piattaforma.

Il dott. Fiorillo ringrazia Princi: “iniziativa di rilevante valore”

“Ho aderito con grande piacere alla Rete dei Talenti Calabresi per la Sanità, condividendone pienamente l’obiettivo di mettere in relazione le competenze cliniche, scientifiche, accademiche e professionali dei calabresi che operano fuori regione, in Italia e all’estero”, afferma in una email Luca Fiorillo, Medico Odontoiatra, Professore Associato presso l’Università degli Studi “Kore” di Enna, ringraziando l’On. Princi per avere promosso “un’iniziativa di così rilevante valore per la nostra Regione”.

“Ritengo – prosegue il Prof. Fiorillo – che la costruzione di un network strutturato possa rappresentare un’importante opportunità per favorire nuove collaborazioni, condividere esperienze e buone pratiche e contribuire concretamente alla crescita del sistema sanitario calabrese. Sarò pertanto lieto di diffondere l’iniziativa tra i colleghi calabresi con i quali collaboro in ambito universitario, scientifico e sanitario, invitandoli a valutare la propria adesione alla Rete”.

La Rete dei Talenti calabresi per la Sanità rappresenta “una preziosa occasione di valorizzazione delle competenze e delle professionalità calabresi”

Per Gabriele Traviglia, medico di Medicina Interna presso l’Ospedale Saint Anne Saint Rémi di Bruxelles, attivo nell’Associazione dei Medici Italiani in Belgio, la Rete dei Talenti calabresi per la Sanità rappresenta “una preziosa occasione – spiega – di valorizzazione delle competenze e delle professionalità calabresi attive in ambito sanitario, in Italia e all’estero”. “Sono lieto di aver aderito alla Rete e sarà certamente mia cura – aggiunge – condividere l’iniziativa con colleghi calabresi potenzialmente interessati, contribuendo così, per quanto possibile, alla crescita e al consolidamento del network”.

“Sono lieta di poter mettere a disposizione la mia esperienza e sarei molto felice di poter entrare a far parte di questa Rete in modo attivo”

“Sono lieta di poter mettere a disposizione la mia esperienza e sarei molto felice di poter entrare a far parte di questa Rete in modo attivo, contribuendo alle iniziative e alle attività che verranno promosse”, scrive in una email Eugenia Belcastro, biologa ricercatrice presso Università di Pisa, Junior Assistant Professor di Patologia Generale, ringraziando l’On. Princi per “l’iniziativa che ha promosso, che ritengo – afferma – di grande valore per mettere in rete le competenze dei professionisti calabresi”.

“È per me un onore poter far parte della rete dei talenti calabresi per la sanità”

“È per me un onore poter far parte della rete dei talenti calabresi per la sanità”, afferma l’Avv. Patrizia Capriccioso, esperta in contrattualistica nella compliance aziendale sanitaria e responsabilità amministrativa degli enti. “Da studentessa – prosegue – sono andata via dalla Calabria con la promessa di non tornare più. Da professionista mi piacerebbe poter mettere le mie competenze a servizio della mia Regione, con la crescita del network”.

Alla Rete dei Talenti hanno aderito professionisti sanitari con oltre 200 specializzazioni

Tra gli autorevoli professionisti che hanno espresso sostegno, anche il Dott. Franco Blefari, Specialista in Urologia e Chirurgia Generale, già Direttore S.O.C. Urologia Ospedale S. Stefano di Prato e Direttore Area Specialità Chirurgiche USL Toscana Centro, che si è impegnato a diffondere la Rete e mettere la sua professionalità al servizio del network. Alla Rete dei Talenti hanno aderito professionisti sanitari con oltre 200 specializzazioni, tra le quali cardiologia, urologia, biologia molecolare, genetica medica, gastroenterologia, ortopedia, neurologia e neuroscienze, neuropsichiatria infantile, oncologia, dermatologia, ginecologia e ostetricia, pediatria e altro.

Tra gli iscritti al network, professionisti che operano in strutture italiane ed estere, in Lombardia, Lazio, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Sicilia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, Francia, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Egitto, Regno Unito e Irlanda.

Per aderire alla rete o ricevere maggiori informazioni compilare il form dedicato (https://giusiprinci.eu/2026/06/20/talenti-calabresi-per-la-sanita/).