Sanità, Brutto: “Regione Calabria fuori da commissariamento, liberati da camicia di forza” | INTERVISTA

Angelo Brutto, Consigliere Regionale della Regione Calabria, plaude all'uscita della sanità calabrese dal commissariamento

Angelo Brutto

La Regione Calabria è ufficialmente uscita dal commissariamento. Oggi c’è l’approvazione del programma operativo e piano di rientro che la Regione deve rispettare perché deve anche uscire dal piano di rientro. Noi abbiamo fatto tanti passi in avanti in sanità in Calabria. La certificazione è arrivata perché si esce dal commissariamento quando si raggiungono due obiettivi: l’equilibrio economico finanziario e il rispetto dei LEA“. È quanto dichiarato da Angelo Brutto, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, a margine del Consiglio Regionale odierno.

Siamo contenti ancora? Ancora no, vogliamo fare tanto altro. La Regione Calabria vuole rendere la sanità in Calabria finalmente attrattiva e al passo con le altre regioni. Se immaginiamo i vincoli che poneva il commissariamento, basta andare a riguardare il provvedimento di individuazione del commissario ad acta e già là c’erano vari punti di vincoli che si ponevano alla Regione Calabria. C’è da dire che è vero che era una camicia di forza, ma anche contenitiva; oggi la Regione Calabria cammina da sola, quindi si assumerà anche le responsabilità delle azioni nel governo della sanità“, ha concluso.

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