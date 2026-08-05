Sangria Fest 2026: San Giorgio Morgeto celebra comunità, tradizione e futuro

Alcuni eventi nascono da un progetto, altri da un sogno condiviso e dall’entusiasmo di un gruppo di amici che sono stati in grado di dimostrare che anche in un piccolo paese si possono creare occasioni capaci di lasciare il segno. È questa la storia del Sangria Fest, che sabato 8 agosto torna a San Giorgio Morgeto per la sua IX edizione. Tutto ha avuto inizio nel 2016, quando una decina di ragazzi, accomunati dall’impegno quotidiano nell’associazione Edukare, senza grandi ambizioni, hanno deciso, per gioco, di regalare al proprio paese una serata diversa. Una festa in piazza, allegra, genuina e costruita con il desiderio di stare insieme. Di anno in anno il format è stato riproposto con una graduale crescita fino alla pandemia, che ha imposto una pausa forzata. Ma la passione non si è mai fermata. Anzi, è cresciuta insieme alla voglia di ricominciare. Oggi il Sangria Fest è molto più di una festa estiva. È diventato un appuntamento atteso che richiama migliaia di persone non solo dall’incantevole borgo aspromontano ma da tutta la Piana di Gioia Tauro, trasformandosi in un momento di incontro che supera i confini geografici e generazionali.

L’edizione 2026 segna anche un importante cambiamento

L’edizione 2026 segna anche un importante cambiamento. La crescita costante delle presenze ha reso necessario trasferire l’evento dalla tradizionale piazza cittadina al suggestivo spiazzale del Castello Medioevale di San Giorgio Morgeto, uno dei luoghi più affascinanti del territorio. Una scelta dettata dall’esigenza di accogliere il pubblico in uno spazio più ampio, senza perdere quell’atmosfera autentica che ha reso il Sangria Fest un appuntamento unico. L’anima della manifestazione resta quella di sempre, gli oltre 1.000 litri di sangria. Anche quest’anno saranno segnati dal conta litri che ci accompagnerà in un simpatico conto alla rovescia fino all’ultima goccia.

La sangria è preparata artigianalmente con la stessa cura e lo stesso entusiasmo che hanno accompagnato ogni edizione

Ovviamente, la sangria è preparata artigianalmente con la stessa cura e lo stesso entusiasmo che hanno accompagnato ogni edizione. Accanto alla protagonista della serata ci saranno birra, cocktail e uno dei sapori più rappresentativi della tradizione locale, l’iconico panino con salsiccia e zimbatò, autentico simbolo della cucina del territorio. Ad accompagnare il pubblico saranno gli spettacoli a tema e il dj set, in un percorso di musica, convivialità e divertimento pensato per coinvolgere tutte le età. Perché tutti sanno che il Sangria Fest è una festa intergenerazionale! I giovani (e non più) che l’hanno ideata continuano a organizzarla con lo stesso entusiasmo degli inizi mentre famiglie, bambini, adulti e anziani la vivono ogni anno come un appuntamento che appartiene a tutti.

Ma il valore più profondo del Sangria Fest va oltre il programma della serata. In un tempo in cui partire sembra spesso l’unica possibilità, questa manifestazione racconta il significato della restanza. È la scelta di chi decide di rimanere o di tornare o di spendere le proprie vacanze investendo tempo, energie e cuore nel proprio paese. È la dimostrazione concreta che la passione può trasformarsi in partecipazione. Un gruppo di ragazzi ha mostrato a tutti che i piccoli borghi possono continuare a essere luoghi vivi, accoglienti e ricchi di futuro. Il Sangria Fest non celebra soltanto una bevanda, un panino o una notte d’estate. Celebra una comunità che cresce insieme, il valore dell’amicizia, il senso di appartenenza e la convinzione che le idee, quando nascono dall’amore per la propria terra, possano diventare patrimonio di tutti.

L’appuntamento è per sabato 8 agosto, nello scenario unico del Castello di San Giorgio Morgeto, per vivere insieme la IX edizione di una festa che, anno dopo anno, continua a raccontare la parte più bella della Calabria… quella che sceglie di restare, di costruire e di condividere.