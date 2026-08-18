San Lucido, il maltempo devasta il Lungomare: crolla la strada e una voragine inghiotte due auto

Il maltempo che ha colpito il Tirreno cosentino nelle ultime ore ha provocato pesanti conseguenze a San Lucido, dove durante la notte si è verificato un grave cedimento strutturale lungo il tratto sud del Lungomare. La pioggia intensa e la forza del mare hanno compromesso una parte della carreggiata, provocandone il crollo e determinando l’apertura di una profonda voragine. Nella cavità sono finite due autovetture che si trovavano in sosta al momento del cedimento. L’episodio ha immediatamente fatto scattare le operazioni di emergenza e di messa in sicurezza dell’area, con la presenza sul posto dell’Amministrazione comunale, dei tecnici e dei soccorritori.

Voragine sul Lungomare di San Lucido, due auto inghiottite

Il cedimento ha interessato un tratto particolarmente esposto della viabilità costiera di San Lucido, sulla costa tirrenica dell’alto Cosentino. La combinazione tra le precipitazioni e la violenza del moto ondoso ha determinato il collasso della sede stradale, aprendo una voragine sufficientemente ampia da coinvolgere i due veicoli parcheggiati. Le automobili sono state successivamente rimosse e recuperate nell’ambito dei primi interventi effettuati sul posto. Contestualmente, la zona interessata dal crollo è stata transennata per impedire l’accesso e consentire ai tecnici di avviare tutte le verifiche necessarie sulle condizioni della carreggiata e delle strutture circostanti. Sono quindi iniziate le operazioni di messa in sicurezza del Lungomare, con l’obiettivo di scongiurare ulteriori cedimenti e valutare l’entità complessiva dei danni provocati dall’ondata di maltempo.

Il Comune: “Macchina dei soccorsi attivata immediatamente”

A ricostruire le prime fasi dell’emergenza è stata la stessa Amministrazione comunale di San Lucido, che attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook ha fatto il punto sugli interventi avviati sin dalle prime ore della notte. “A seguito dell’accaduto – scrive l’Amministrazione comunale in un post sul proprio profilo Facebook – la macchina dei soccorsi e dell’intervento municipale si è attivata immediatamente. Fin dalle ore 5.30 di questa notte, il sindaco, i componenti dell’Amministrazione, i Vigili del fuoco, i tecnici comunali e gli operai sono presenti sul posto in prima linea per coordinare le operazioni d’emergenza”. Una mobilitazione partita dunque già dalle 5:30, con il coinvolgimento diretto del sindaco e degli amministratori, insieme ai Vigili del fuoco, ai tecnici comunali e agli operai impegnati nella gestione delle conseguenze del cedimento.

Lungomare transennato e lavori di messa in sicurezza

Dopo il recupero delle due vetture finite nella voragine, gli interventi si sono concentrati sulla sicurezza dell’area interessata dal crollo. Il tratto di Lungomare è stato delimitato e transennato, mentre tecnici e operai hanno iniziato le attività necessarie a verificare la stabilità della strada e ad evitare un possibile ampliamento del cedimento. Il danno provocato dalla pioggia e dalla forza del mare rappresenta uno degli effetti più evidenti dell’ondata di maltempo sul Tirreno cosentino, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno reso necessaria una serie di interventi anche in altri centri del territorio. Il quadro resta particolarmente delicato lungo la fascia costiera, dove alla quantità di pioggia caduta si aggiungono gli effetti del mare agitato sulle infrastrutture maggiormente esposte.

Maltempo sul Tirreno cosentino, interventi dei Vigili del fuoco

I problemi non si sono limitati a San Lucido. Nel corso delle stesse ore, infatti, i Vigili del fuoco del distaccamento di Scalea sono stati impegnati in diversi comuni del Tirreno cosentino per fronteggiare ulteriori criticità causate dalle condizioni meteorologiche. Le squadre sono intervenute soprattutto per la presenza di alberi e rami caduti, conseguenza del maltempo che ha interessato ampie zone della costa. Gli interventi sono stati necessari per liberare le aree interessate e ripristinare condizioni di sicurezza lungo le strade. A San Lucido, intanto, l’attenzione resta concentrata sul Lungomare sud, dove proseguiranno le verifiche e gli interventi dopo il grave cedimento che nella notte ha trasformato un tratto di carreggiata in una voragine e inghiottito due automobili in sosta.