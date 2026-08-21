San Giovanni in Fiore, Astore ferito soccorso dalla LIPU: ora è in cura al Cras di Cosenza

Un esemplare adulto di Astore (Astur gentilis) è stato notato in difficoltà e con un problema ad un’ala da parte di un cittadino, Piero Mele, in località Germano a San Giovanni in Fiore. Grazie all’intervento del Gruppo Locale di Conservazione della LIPU Sila, il rapace è giunto in tempi brevi al Cras di Cosenza per le cure del caso. Ad intervenire è stato Alfredo Bruno, membro attivo della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) e del GLC Sila che si è attivato dalle prime ore della mattinata pur di salvare il rapace ferito.

Nei giorni scorsi era toccato a un giovane Falco pellegrino, gravemente ferito ad un’ala nel centro urbano sempre a San Giovanni in Fiore e a due scoiattoli e a un gabbiano reale, animali con evidenti problemi rinvenuti nei comuni di Casali del Manco e Celico in Sila e poi consegnati prontamente al Cras (Centro di recupero degli animali selvatici) gestito dal CIPR di Rende che è un punto fondamentale in Calabria per la cura e la riabilitazione degli uccelli selvatici feriti o in difficoltà. Si spera adesso che gli specialisti del Cras di Rende curino l’Astore per poterlo successivamente ridonare ai cieli della Sila.