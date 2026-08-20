San Giorgio Morgeto, torna “Cittu Cittu”: due giorni tra cultura, borghi e turismo lento con Marcello Fonte

Vivere i borghi, non soltanto visitarli. È questa l’idea alla base della quinta edizione di “CITTU CITTU – l’Aspromonte fa rumore”, il festival in programma domenica 23 e lunedì 24 agosto nel centro storico di San Giorgio Morgeto, diventato negli anni uno degli appuntamenti dell’estate culturale nella Piana di Gioia Tauro. Per due giorni il borgo ospiterà musica, cinema, teatro, trekking urbano, incontri, enogastronomia, arte e artigianato, attraverso un programma costruito per coinvolgere pubblici e generazioni diverse, dai bambini agli anziani. L’obiettivo è promuovere una forma di turismo lento e accessibile, capace di mettere insieme cultura, territorio e partecipazione e di trasformare il centro storico in uno spazio vissuto, non soltanto visitato.

Tra gli ospiti più attesi ci sarà Marcello Fonte, protagonista di Dogman di Matteo Garrone, interpretazione che nel 2018 gli è valsa il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes e l’European Film Award come miglior attore. Fonte ha recitato anche in Aspromonte – La terra degli ultimi, il film diretto da Mimmo Calopresti e ambientato in Calabria. Domenica 23 agosto alle ore 21, l’attore sarà protagonista di una conversazione con la giornalista Amalia Giordano. Al centro dell’incontro ci saranno il cinema, il suo percorso artistico e il rapporto con una terra che più volte ha incrociato anche sul grande schermo.

Musica, trekking, teatro e attività per tutte le età

Il programma del festival comprende anche un torneo di scacchi, il trekking urbano e appuntamenti teatrali. Per i più piccoli è previsto lo spettacolo formativo La storia di Coniglio Clown, mentre nella seconda giornata saranno organizzati anche laboratori dedicati ai bambini. Domenica sera, dopo l’incontro con Marcello Fonte, alle 22 spazio alla musica con Kento e Mad Simon, che porteranno sul palco la parte musicale della prima giornata.

Il festival proseguirà lunedì 24 agosto con le attività dedicate ai più piccoli e con l’incontro “Un altro mondo è possibile, non ad una economia di guerra”, pensato come momento di confronto sui temi sociali e sulle prospettive di una società diversa. La serata sarà invece dedicata al cinema sotto le stelle, con la proiezione dei cortometraggi del Fuori dal Ghetto Rosarno Film Festival. Le opere proposte affronteranno storie e temi legati a migrazioni, diritti e inclusione, inserendo all’interno del festival anche una riflessione sulle trasformazioni sociali e sulle comunità del territorio.

“CITTU CITTU – l’Aspromonte fa rumore” nasce come festival dal basso con l’obiettivo di creare occasioni per tornare a vivere i piccoli centri dell’Aspromonte e far conoscere il territorio attraverso la cultura, le produzioni locali e l’incontro tra le persone. Una scommessa portata avanti per cinque edizioni senza grandi finanziamenti pubblici e con il coinvolgimento di artisti, associazioni e realtà locali. Il festival prova così a costruire un modello di partecipazione che mette al centro il borgo e chi lo vive, facendo della cultura uno strumento di attrazione, socialità e valorizzazione territoriale. L’appuntamento è per domenica 23 e lunedì 24 agosto nel centro storico di San Giorgio Morgeto, con due giornate dedicate a cultura, spettacolo, territorio e turismo lento.