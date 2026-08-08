San Filippo del Mela, approvato il (PEF) e le nuove tariffe Tari. Il Sindaco “siamo riusciti addirittura a ridurre le tariffe”

A San Filippo del Mela le tariffe della Tari per il prossimo anno registrano una riduzione, seppur contenuta. Un risultato che assume particolare rilievo alla luce dell’incremento dei costi legati alla gestione del servizio, cresciuti sensibilmente dopo l’espletamento della nuova gara della S.R.R. Me Area Metropolitana. “Un traguardo di non poco conto – dichiara il sindaco Gianni Pino – considerato che dopo l’espletamento della nuova gara della S.R.R. Me Area Metropolitana i costi di gestione del servizio sono quasi raddoppiati”. A contribuire al riequilibrio dei conti sono stati soprattutto gli introiti recuperati grazie all’aumento della percentuale di raccolta differenziata, con le conseguenti premialità ottenute, insieme ai trasferimenti extra costi della Regione. Un insieme di fattori che ha permesso all’amministrazione comunale di contenere l’impatto dell’aumento dei costi del servizio sui cittadini.

Il percorso intrapreso ha consentito di portare il Piano Economico Finanziario a 969.798 euro, una cifra in flessione rispetto all’anno precedente. Dopo la validazione da parte della S.R.R. Me Area Metropolitana, il PEF e le nuove tariffe Tari sono stati sottoposti all’esame del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale ha quindi approvato sia il nuovo Piano Economico Finanziario sia le tariffe Tari con la delibera n. 36 del 28 luglio, formalizzando così la riduzione prevista per il prossimo anno. “Proseguiamo il nostro lavoro costante – conclude Pino – finalizzato al miglioramento dei servizi resi ai cittadini”.