San Filippo del Mela: al via i lavori della Commissione consiliare speciale d’indagine sulla gestione del cimitero comunale

Ha ufficialmente avviato i propri lavori la Commissione consiliare speciale d’indagine sulla gestione del cimitero comunale di San Filippo del Mela, istituita dal Consiglio comunale con deliberazione del 7 luglio 2026, per approfondire le tematiche riguardanti la gestione del cimitero comunale, affidata alla Società Costruzione e Gestione Cimiteri (S.G.C. S.p.a.). L’obiettivo di questa task force, in particolare, è quello di verificare il rispetto degli obblighi assunti dalle parti, lo stato di attuazione degli interventi programmati e l’eventuale presenza di carenze o criticità. La seduta di insediamento si è svolta giovedì 30 luglio 2026, alla presenza del Presidente del Consiglio comunale, Gabriele Saporita, e dei componenti designati dai gruppi consiliari.

Hanno preso parte alla riunione, per il gruppo di maggioranza, i consiglieri Antonella Carmela D’Amico e Francesco Iarrera, quali componenti effettivi, e Valentino Colosi, quale componente supplente. Per il gruppo di minoranza i consiglieri Carmelo Capone e Lucio Cocuzza, quali componenti effettivi, e Milena Ragno, quale componente supplente. Gli altri componenti sono: Giuseppina Romano, membro effettivo, Federica Scibilia e Annalisa De Gaetano, entrambe supplenti. Il gruppo ha eletto all’unanimità quale proprio Presidente il consigliere Carmelo Capone, esponente dell’opposizione.

Il Presidente del Consiglio comunale, Gabriele Saporita, ha formulato gli auguri di buon lavoro al Presidente Capone e a tutti i componenti, sottolineando la delicatezza e la rilevanza del tema affidato alla Commissione. “L’avvio dei lavori – ha dichiarato Saporita – rappresenta un passaggio importante nell’esercizio delle funzioni di controllo e approfondimento attribuite al Consiglio comunale. La Commissione dovrà operare con equilibrio, rigore e spirito costruttivo, senza formulare giudizi anticipati, ma attraverso l’esame della documentazione e l’ascolto dei soggetti coinvolti. L’obiettivo deve essere quello di fare piena chiarezza sulla gestione del cimitero comunale e di fornire al Consiglio elementi utili per individuare eventuali criticità e possibili soluzioni“.

Capone ha evidenziato la necessità di avviare tempestivamente le attività

Il neo Presidente della Commissione, Carmelo Capone, ha evidenziato la necessità di avviare tempestivamente le attività, considerato il termine semestrale previsto per la conclusione dei lavori. La prima fase dell’indagine sarà dedicata all’acquisizione e all’esame della convenzione, della documentazione contrattuale e degli ulteriori atti relativi alla gestione del servizio, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi assunti dalle parti, lo stato di attuazione degli interventi programmati e l’eventuale presenza di carenze o criticità. Tale documentazione, già richiesta agli uffici comunali, sarà esaminata nel corso della seduta di venerdì 7 agosto 2026, alle ore 10:00. Successivamente, sulla base degli elementi acquisiti, la Commissione valuterà le audizioni dei responsabili e dei tecnici comunali, nonché degli altri soggetti coinvolti nella gestione del cimitero.

“L’avvio di questa Commissione – dichiara il sindaco Gianni Pino – è una prerogativa del Consiglio comunale. Auguro buon lavoro ai membri, certo che l’attività di studio, osservazione e ascolto che svolgeranno sarà utile alla collettività”. L’attività della Commissione proseguirà nel rispetto delle prerogative del Consiglio comunale, dei principi di trasparenza e imparzialità e delle esigenze di riservatezza connesse allo svolgimento dell’indagine.