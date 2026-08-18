San Ferdinando, Giannetta: “piena balneabilità del mare, risultato importante per il territorio”

La piena balneabilità del mare di San Ferdinando viene indicata come un risultato rilevante per il territorio e come il frutto della collaborazione tra Regione Calabria e Amministrazione comunale. A intervenire è Domenico Giannetta, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Calabria, che evidenzia il valore del percorso avviato sul fronte della qualità delle acque e della valorizzazione della costa. “La piena balneabilità del mare di San Ferdinando rappresenta un risultato importante, frutto dell’azione sinergica messa in campo dalla Regione Calabria e dall’Amministrazione comunale”.

Secondo Giannetta, il risultato raggiunto a San Ferdinando si inserisce in un quadro più ampio di interventi regionali dedicati alla tutela del mare e del patrimonio costiero. Il capogruppo di Forza Italia collega questo percorso anche alla crescita del turismo in Calabria e alla necessità di trasformare l’attuale fase in un’opportunità concreta per i territori. “La Regione sta imprimendo un’accelerazione significativa alle politiche del mare e delle coste, con iniziative concrete sul fronte della qualità delle acque e della tutela del patrimonio costiero. Un impegno strategico, tanto più importante in una Calabria che registra una crescita del turismo tra le più significative d’Italia e che deve saper trasformare questa fase in un’opportunità concreta per i propri territori.

In questo quadro, va riconosciuto il merito all’Amministrazione comunale di San Ferdinando che, con il sindaco Luca Gaetano, l’assessore Salvatore Costa e il presidente del Consiglio Antonio Di Tommaso, in collaborazione con il presidente della Pro Loco Fabio Costa, ha posto la balneabilità tra le proprie priorità, lavorando in sinergia con la Regione. I risultati sono oggi concreti e apprezzabili”. Nel suo intervento Giannetta richiama infine il potenziale turistico di San Ferdinando, sottolineando il valore del lungomare, della spiaggia e del mare come elementi centrali per una strategia di promozione e valorizzazione del territorio. “Il nostro mare è una bellezza che molti ci invidiano. E San Ferdinando, con il suo splendido lungomare, la sua spiaggia e il suo mare, è un patrimonio ancora in gran parte da scoprire e valorizzare”.