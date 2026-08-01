San Ferdinando, FdI: “chiusura della tendopoli risultato storico per la Piana”

“A nome del Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Reggio Calabria esprimo profonda soddisfazione per il definitivo superamento della tendopoli di San Ferdinando. Si tratta di un risultato storico, che pone fine a una delle pagine più difficili del nostro territorio e restituisce dignità, legalità e sicurezza alla Piana di Gioia Tauro. Per anni quella realtà ha rappresentato il simbolo del degrado, dello sfruttamento della manodopera e dell’incapacità di dare una risposta definitiva a un problema che sembrava irrisolvibile. Oggi il Governo guidato da Giorgia Meloni dimostra che, quando c’è volontà politica, anche le sfide più complesse possono essere vinte”, dichiara il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, Bruno Squillaci.

Per il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, la chiusura della tendopoli rappresenta non soltanto un importante traguardo amministrativo, ma anche il compimento di un percorso politico caratterizzato da coerenza e continuità d’azione, che ha accompagnato negli anni l’impegno del partito sui temi della legalità, della dignità del lavoro e della presenza dello Stato in un territorio strategico come la Piana di Gioia Tauro.

“Per Fratelli d’Italia questo risultato assume un significato ancora più profondo. Già nel 2014, quando Giorgia Meloni visitò la tendopoli di San Ferdinando da Presidente nazionale del partito, il suo definitivo superamento venne indicato come un obiettivo imprescindibile per restituire dignità alle persone, legalità al territorio e contrastare ogni forma di sfruttamento. Oggi quell’impegno trova concreta attuazione grazie all’azione del Governo da lei guidato, confermando una linea politica coerente e una costante attenzione verso la Piana di Gioia Tauro.”, continua il Presidente Squillaci.

Il Coordinamento provinciale evidenzia inoltre come la recente missione della Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, al porto di Gioia Tauro confermi la particolare attenzione che il Governo Meloni continua a riservare a questo territorio. Il contrasto alla ‘ndrangheta, la lotta al narcotraffico, la tutela della legalità e la valorizzazione del porto e della Piana di Gioia Tauro costituiscono tasselli di una strategia istituzionale unitaria, che punta a rafforzare la presenza dello Stato e a creare condizioni sempre più favorevoli allo sviluppo.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Sottosegretario Alfredo Mantovano, al Commissario straordinario Fabio Ciciliano, alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Regione Calabria, ai Comuni interessati, alle Forze dell’Ordine e a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato. Il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, insieme ai circoli del territorio, continuerà a sostenere con convinzione l’azione del Governo Meloni, forte di una rappresentanza istituzionale ulteriormente rafforzata dall’elezione di tre consiglieri metropolitani di Fratelli d’Italia. Continueremo a lavorare con determinazione affinché la Calabria possa crescere attraverso legalità, sicurezza, sviluppo e una presenza sempre più autorevole dello Stato, nella consapevolezza che i risultati migliori si raggiungono quando gli impegni assunti vengono mantenuti”, conclude Squillaci.