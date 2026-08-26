San Ferdinando, bonifica dell’ex tendopoli: le aree si preparano a diventare un polo per nuovi investimenti

La bonifica dell’area che fino al mese scorso ha ospitato la tendopoli per migranti di San Ferdinando procede secondo il cronoprogramma previsto. È quanto emerso dal confronto operativo al Comune tra il sindaco Gianluca Gaetano e Sergio Riitano, commissario straordinario di Arsai, che si è concluso con la firma del verbale relativo alla bonifica del lotto e alla successiva restituzione delle aree all’Agenzia.

L’incontro non si è però limitato alla gestione della fase di bonifica. Il confronto ha assunto una prospettiva più ampia, concentrandosi sulle iniziative che Arsai sta portando avanti per favorire l’attrazione di nuovi investitori nelle aree industriali distribuite tra i Comuni di San Ferdinando, Gioia Tauro e Rosarno. Un passaggio che lega quindi la restituzione dell’area dell’ex tendopoli a una più generale strategia di sviluppo del territorio.

Nel corso del sopralluogo è stato verificato il pieno rispetto del cronoprogramma previsto per la bonifica dell’ex tendopoli e per la restituzione delle aree ad Arsai. Riitano ha espresso soddisfazione per l’esito delle verifiche, sottolineando la prospettiva di trasformazione del sito: «quei terreni diventeranno presto aree di attrazione investimenti e sviluppo per San Ferdinando e la Calabria».

In campo 41 milioni di euro per le aree industriali calabresi

Gaetano e Riitano hanno quindi approfondito le opportunità legate all’avviso pubblico di Arsai, che prevede investimenti per 41 milioni di euro destinati alle aree industriali calabresi. Una dotazione considerata strategica per sostenere nuovi insediamenti e rafforzare la capacità dei territori di attrarre attività produttive.

Il sindaco di San Ferdinando ha evidenziato in particolare il ruolo della governance scelta per l’Agenzia dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, sottolineando l’importanza di un rapporto diretto tra Arsai e amministrazioni locali. Gaetano ha definito significativa la «scelta fatta dal presidente Occhiuto di mettere in pista per l’Agenzia una governance qualificata e competente dal punto di vista professionale che sta muovendosi col chiaro obiettivo di coinvolgere anche gli enti locali nei programmi di sviluppo regionale».

San Ferdinando guarda a servizi, agroalimentare e blue economy

Il confronto ha riguardato anche le prospettive specifiche dell’area industriale di San Ferdinando, con l’obiettivo di intervenire sulla dotazione infrastrutturale e sui servizi senza perdere di vista i progetti strategici legati alla vocazione del territorio. Per il sindaco, la sfida è quella di combinare interventi concreti e una visione di più lungo periodo, puntando sui settori dei servizi, dell’agroalimentare e della blue economy, insieme a una maggiore visibilità internazionale.

«Apprezzo molto la disponibilità del commissario Riitano a muoversi insieme a noi nella soluzione realistica dei problemi concreti – afferma il sindaco Gaetano – per dare nuovo vigore alla nostra area industriale migliorando la dotazione infrastrutturale e i servizi, senza però perdere la bussola dell’ambizione verso progetti strategici in linea con la vocazione del territorio per i servizi, l’agroalimentare, la blue economy e la visibilità internazionale. Da questo lavoro comune – conclude il sindaco Gaetano – traggo il convincimento che senza le sinergie istituzionali e il coinvolgimento forte delle comunità locali ogni ipotesi di sviluppo sia vana. Ancor più apprezzabile la dedizione e la capacità di lavoro di molte persone che oggi si occupano di rilanciare la Calabria, testimonianza del fatto che i risultati non cadono mai dal cielo ma sono sempre frutto di duro lavoro, di sacrifici e di impegno costante».

La firma del verbale per la bonifica dell’ex tendopoli rappresenta dunque un passaggio operativo che si inserisce in una strategia più ampia per il futuro dell’area. La restituzione dei terreni ad Arsai e il piano da 41 milioni di euro per le aree industriali calabresi aprono infatti una nuova fase nella quale San Ferdinando, insieme a Gioia Tauro e Rosarno, punta a rafforzare infrastrutture, servizi e capacità di attrarre investimenti.