San Ferdinando, ad agosto la differenziata schizza al 72%: un’altra buona notizia dopo il mare eccellente e la tendopoli chiusa

San Ferdinando raggiunge il 72,8% di raccolta differenziata nel mese di agosto e firma il proprio record storico. Un risultato che l’Amministrazione comunale considera particolarmente significativo non soltanto per il valore assoluto, nettamente superiore alla soglia minima regionale del 65%, ma anche perché arriva nel pieno della stagione estiva, quando il paese di mare registra una maggiore presenza di vacanzieri e, nonostante l’aumento dell’utenza, il sistema dei servizi non mostra segnali di cedimento. Il confronto con le rilevazioni precedenti rende ancora più evidente la crescita. Nel luglio 2026 la percentuale si era fermata al 56,1%, mentre gli uffici comunali attestano un miglioramento di 47,43 punti percentuali rispetto allo scorso anno, con un tasso di crescita del 192,41%. Il dato di agosto 2025 era infatti pari al 24,65%.

Il balzo registrato ad agosto colloca San Ferdinando nella fascia dei Comuni calabresi virtuosi sul fronte della raccolta differenziata. Un risultato che può avere ricadute concrete anche sul piano amministrativo, consentendo all’Ente di accedere a benefici da parte degli organismi sovracomunali e di valutare, per il futuro, forme di tassazione più favorevoli per i cittadini e modelli di collaborazione con i Consorzi nazionali che si occupano del riciclo dei materiali.

Il sindaco Gianluca Gaetano, dopo una prima valutazione con la Giunta, ha analizzato i grafici elaborati dagli uffici comunali, evidenziando come il dato di agosto si inserisca all’interno di una tendenza positiva che ha caratterizzato tutto il 2026. “Si vedono numeri che nel 2026 mensilmente indicano un trend della raccolta differenziata porta a porta sempre in aumento, confermando un dato sociale e amministrativo consolidato: il servizio funziona e ai cittadini, residenti e ospiti, piace partecipare a rendere ancora più pulito il paese”, commenta il primo cittadino.

Il salto dal 24,65% al 72,8% e la scelta dei sacchi trasparenti

Tra gli elementi che l’Amministrazione considera determinanti c’è anche la riorganizzazione del servizio avviata nel 2025. Il confronto tra il 24,65% di agosto 2025 e il dato superiore al 72% di quest’anno viene indicato come la dimostrazione più evidente dell’efficacia delle scelte adottate. “È giusto ricordare che questo percorso virtuoso ha subito un’accelerazione decisiva a partire da settembre 2025, con la coraggiosa introduzione dell’obbligo di utilizzo dei sacchi trasparenti. Una misura che inizialmente ha richiesto un piccolo sforzo di adattamento, ma che oggi si dimostra la mossa vincente per garantire la qualità e la tracciabilità dei nostri rifiuti”, rimarca Gaetano. Secondo il Comune, proprio l’utilizzo dei sacchi trasparenti ha consentito di migliorare la qualità del conferimento e di rafforzare i controlli, contribuendo alla crescita progressiva della percentuale di rifiuti avviati correttamente al riciclo.

Sindaco e assessori hanno voluto condividere con la cittadinanza il significato di un risultato che arriva in un’estate considerata particolarmente importante per San Ferdinando, coincisa anche con la chiusura definitiva della tendopoli dei migranti e con gli apprezzamenti ricevuti per la riconquistata eccellenza del mare. La crescita della raccolta differenziata viene quindi letta dall’Amministrazione all’interno di un quadro più ampio di miglioramento della qualità urbana e dei servizi, con un ruolo attribuito non soltanto ai residenti ma anche ai commercianti e ai turisti presenti nel periodo estivo.

Gaetano: “Cittadini, commercianti e turisti stanno facendo la differenza”

“Il primo e più importante ringraziamento va a tutti cittadini, per l’impegno quotidiano, la pazienza e il profondo senso civico che dimostrano: stanno facendo, assieme ai commercianti e ai turisti, la differenza per il futuro del nostro territorio. Un plauso speciale sento di rivolgerlo agli operatori e alle forze preposte alla vigilanza, per il loro lavoro instancabile e i rigorosi controlli sul territorio che si sono rivelati fondamentali per debellare le cattive abitudini e garantire il rispetto delle regole. I numeri parlano chiaro e dimostrano che siamo sulla strada giusta, ovvero lungo un percorso che ci porta ad affrontare con più grinta e contando sul sostegno del senso civico e dell’attaccamento al paese dimostrato dai cittadini quelle pochissime criticità che ancora rimangono”, conclude il sindaco.

Il 72,8% raggiunto ad agosto diventa così per San Ferdinando non soltanto un primato statistico, ma il punto di partenza per una nuova fase: consolidare il risultato, intervenire sulle criticità residue e utilizzare il miglioramento della raccolta differenziata come leva per ottenere benefici ambientali, economici e amministrativi per l’intera comunità.