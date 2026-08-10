Saline Joniche, dopo sette anni torna la Giornata dello Sport: via Nazionale diventa una palestra a cielo aperto

Dopo sette anni, la Giornata dello Sport è tornata a Saline Joniche. L’iniziativa si è svolta ieri, 8 agosto 2026, trasformando la via Nazionale, principale arteria del centro, in una grande palestra a cielo aperto e riportando nel cuore della comunità bambini, famiglie e numerose realtà associative del territorio. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Montebello Jonico, ha visto la partecipazione e la collaborazione di numerose associazioni che hanno presentato le proprie discipline sportive, coinvolgendo tanti bambini in una giornata all’insegna del movimento, del divertimento e della socialità.

Protagoniste dell’evento sono state Fisio Care con il Pilates, Polisportiva Elio Sozzi con la pallavolo, Kleos con il basket, ASD Saline Joniche Calcio con il calcio, Athena A.S.D. Scuola di Pattinaggio con il pattinaggio, Dyadema Padel Club con il padel, Ludoteca World con i gonfiabili e Cicli Jiriti Bike con il mondo della bicicletta. Presente anche Decathlon di Gioia Tauro, che ha fornito i gadget regalati a tutti i bambini partecipanti.

Alla riuscita della manifestazione hanno inoltre collaborato Exodus Calabria, A.C. Garibaldina Saline Joniche, UISP Sportpertutti, Special Olympics Reggio Calabria ed EPLI Calabria, contribuendo a riportare lo sport e soprattutto l’energia delle nuove generazioni nel cuore della comunità. La Pro Loco Montebello Jonico ha rivolto un caloroso e sentito ringraziamento a tutte le associazioni, agli operatori, ai volontari e alle famiglie che hanno partecipato e reso possibile la giornata.

Il presidente della Pro Loco, Egidio Pettè, commenta: “Con la Giornata dello Sport abbiamo avuto la consapevolezza che, nonostante la Pro Loco sia un ente impegnato nella valorizzazione del territorio e nella costruzione di una rete con le associazioni del territorio e dei dintorni, è fondamentale creare sempre più occasioni di incontro con bambini e giovani. La grande partecipazione di ieri ci ha dimostrato quanto sia importante promuovere progetti capaci di avvicinare le nuove generazioni allo sport, aiutandole a scoprire e valorizzare le proprie qualità e a costruire relazioni sane con i coetanei e il territorio in cui crescono. Ringraziamo di cuore tutte le realtà che hanno creduto in questa iniziativa e hanno contribuito a trasformare la via Nazionale in un luogo di incontro, gioco e condivisione”.