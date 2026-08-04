Sagra della melanzana a Reggio Calabria, a Salice torna la parmigiana da record

Torna la Sagra della melanzana sabato 8 e domenica 9 agosto a Salice Calabro. Grazie a Nuova Solidarietà e alla sua storica equipe di cucina, anche quest’anno si preparerà una parmigiana da record da quasi 400 kg in una super padella pronta ad accogliere la curiosità e l’appetito dei cittadini. L’evento legato alla tradizione locale promosso e organizzato da Nuova Solidarietà per sostenere le attività sociali e di volontariato legate alla Casa della Solidarietà ‘Pasquale Rotatore’. Inaugurazione prevista per le ore 19.30, e per entrare non è necessaria la prenotazione, (richiesta la prenotazione solo per i menù senza glutine), grazie alla diponibilità di ampia area parcheggio.

Oltre agli spazi e attività dedicati ai bambini, la novità di quest’anno è rappresentata dalla presenza di Video e Radio Touring che con gli speaker a bordo della Walking Radio animeranno le due serate, accompagnando l’intrattenimento delle due serate, con approfondimenti interviste e retroscena di quello che è diventato un irrinunciabile appuntamento gastronomico per turisti e utenti.

Protagonista indiscussa della sagra è ovviamente lei, la melanzana, regina dell’orto estivo e ingrediente versatile capace di conquistare ogni palato.

Il menù previsto include: pasta fresca alla norma, Parmigiana di melanzane, Polpetta di melanzane, Arancino, Melanzana grigliata panata, Dadolata, Salsiccia, Pane, Acqua o vino, Anguria e dolce a base di melanzana. Il tutto accompagnato da spettacoli musicali e folkloristici che animeranno le due serate, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.