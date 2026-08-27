Russia, minaccia alla Gran Bretagna: possibili attacchi contro installazioni militari britanniche

Nuova escalation nelle tensioni tra Russia e Gran Bretagna. Mosca ha minacciato possibili attacchi contro installazioni militari britanniche in risposta alle operazioni condotte dall’Ucraina sul territorio russo utilizzando armi fornite da Londra. A lanciare l’avvertimento è stata Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, durante un briefing con la stampa. Secondo quanto dichiarato dalla rappresentante di Mosca, l’eventuale reazione potrebbe interessare “qualsiasi installazione militare britannica“, presente in Ucraina, ma anche strutture situate altrove.

Le dichiarazioni segnano un ulteriore irrigidimento nei rapporti tra Mosca e Londra, già deteriorati dal sostegno militare britannico a Kiev. La Russia considera infatti l’impiego di armi occidentali contro obiettivi sul proprio territorio un coinvolgimento sempre più diretto dei Paesi fornitori nel conflitto.

La minaccia rilanciata da Zakharova alimenta così il rischio di un allargamento della crisi, mentre resta alta l’attenzione sulle prossime mosse del Cremlino e sulle eventuali reazioni del governo britannico.