Rosarno, aggiudicati i lavori per la nuova rotatoria tra via Nazionale e via Serricella: cantiere al via a settembre

Rosarno si prepara a un nuovo intervento di riqualificazione urbana. Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Nazionale e via Serricella, con l’apertura del cantiere prevista per il prossimo mese di settembre. L’opera rientra nel programma di interventi promosso dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di migliorare la qualità urbana, i servizi e gli spazi destinati alla comunità. La nuova rotatoria avrà una funzione legata alla viabilità e alla sicurezza stradale, ma sarà pensata anche come elemento identitario della città. Al suo interno è infatti previsto il posizionamento di un’opera artistica ispirata all’antica Medma, realizzata dallo scultore Cosimo Allera, con l’intento di unire funzionalità, decoro urbano e memoria storica.

“L’avvio dei lavori – sottolinea il sindaco Pasquale Cutrì – rappresenta un momento importante perché dà visibilità al programma di interventi che abbiamo fortemente voluto per Rosarno. Non si tratta di un’opera isolata, ma parte di un percorso più ampio che punta a rendere la nostra città più moderna, decorosa, sicura e capace di offrire maggiori servizi ai cittadini”. La rotatoria rappresenta infatti il primo tassello di una più ampia stagione di opere pubbliche che interesserà diversi settori strategici della città e che, nelle intenzioni dell’Amministrazione, dovrà rafforzare il patrimonio pubblico e migliorare i servizi a disposizione dei residenti.

Dal Cine-Teatro al Centro Polisportivo, le altre opere previste

Tra gli interventi più rilevanti figurano la messa a norma del Cine-Teatro, la costruzione del Centro Polisportivo, la realizzazione del nuovo asilo di via M. Zita, in località Cucchiararo, e la ristrutturazione della scuola Marvasi. A questi si aggiungono i lavori già in corso inseriti nel piano strade. Il programma punta complessivamente a migliorare i servizi educativi, culturali e sportivi, creare nuovi spazi per la cittadinanza e rendere la città più funzionale e decorosa, attraverso interventi destinati a incidere in maniera stabile sulla qualità urbana.

“Abbiamo scelto di investire in opere che possano lasciare un segno concreto e duraturo – conclude il sindaco di Rosarno – perché il nostro obiettivo è garantire ai rosarnesi servizi migliori e una città sempre più decorosa e moderna. La rotonda di via Nazionale e via Serricella, con il richiamo alla storia dell’antica Medma, vuole essere anche il simbolo di questo percorso: una città che valorizza la propria identità e contemporaneamente costruisce il proprio futuro”.