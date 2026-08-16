“Rombo di passione” a Reggio Calabria, a settembre 1° Memorial Serena DAF

Ha preso ufficialmente il via il countdown per uno degli appuntamenti più emozionanti e attesi del sud Italia. Il 5 e 6 settembre, l’area parcheggio del Tempietto a Reggio Calabria si trasformerà nel cuore pulsante del mondo dei giganti della strada per ospitare il 1° Memorial Serena DAF. ​L’evento, promosso e curato nei minimi dettagli dall’Associazione Sportiva Pantanello guidata dal presidente Luciano Cristiano, nasce per rendere omaggio alla memoria di Serena, trasformando il ricordo in un momento di aggregazione, passione e profonda solidarietà e commemorazione A partire dalle ore 09:00 di sabato 5 settembre, la città dello Stretto accoglierà centinaia di camionisti e camioniste provenienti da ogni regione d’Italia, pronti a far sentire la vicinanza della grande comunità dei Trucker.

​Un weekend ricco di attività, spettacoli e competizioni tra i veicoli più spettacolari della penisola, pensati per coinvolgere appassionati, famiglie e visitatori.

​Il Programma dell’evento:

​Sabato 5 Settembre

​09:00 – Apertura Villaggio accoglienza e posizionamento dei Truck provenienti da tutta Italia.

​11:00 – saluti ufficiali del Memorial dall’A.S. Pantanello.

​15:00 – Inizio delle selezioni per le categorie Miglior Truck e sfide tra i mezzi in esposizione.

​17:30 – Solenne momento di commemorazione in ricordo di Serena, accompagnato dal suggestivo “Ruggito dei Motori” a clacson spiegati presente la famiglia di Serena

​21:00 – Serata di intrattenimento con musica e stand espositivi

​Domenica 6 Settembre

​09:30 – Apertura dell’area espositiva e prosecuzione delle gare di bellezza e personalizzazione.

​11:30 – Parata d’onore dei giganti della strada sul lungomare.

​16:00 – Cerimonia di Premiazione:

​Premio Speciale Serena DAF (assegnato al veicolo più rappresentativo e curato).

​Miglior Truck Interni & Esterni.

​Miglior Illuminazione & Impianto Audio.

​Premio “Truck proveniente da più lontano”.

​18:00 – Ringraziamenti finali del presidente Luciano Cristiano e chiusura dell’evento.