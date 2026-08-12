Roger Federer a Taormina: il campione svizzero gioca a tennis con il miliardario Arnault

Roger Federer è a Taormina. Continua in Sicilia il viaggio italiano del fuoriclasse svizzero, protagonista di una visita al Taormina Sporting Club, dove ha regalato una giornata speciale agli appassionati e agli addetti ai lavori presenti nel circolo. Dopo la tappa allo Zeppieri Tennis Team, fondato da Fabrizio Zeppieri alla Paloma, tra San Felice Circeo e Terracina, Federer è sceso sui campi in terra rossa della prestigiosa struttura taorminese. Con lui ha giocato anche Bernard Arnault, chairman e CEO di LVMH, gruppo internazionale proprietario di oltre 70 marchi nel settore del lusso e della moda e indicato nel 2024 da Forbes come il quinto uomo più ricco del mondo.

In campo con il campione svizzero c’era inoltre Mario Quattrocchi, maestro di tennis e assessore comunale allo Sport di Taormina. Un’esperienza indimenticabile, sintetizzata dallo stesso Quattrocchi con poche parole: “È stato un onore giocare con lui”. La presenza di Roger Federer a Taormina ha così trasformato una normale giornata al circolo in un evento destinato a rimanere nella memoria dello sport cittadino.