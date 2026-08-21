Roccella Summer Festival, domani la chiusura con il live dei Pooh

Si chiuderà nel segno della leggenda il Roccella Summer Festival 2026. A calare il sipario su una stagione di grandi eventi che ha ribadito ancora di più come la rassegna organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc) sia ormai un punto di riferimento per la musica dal vivo di tutto il sud Italia, sarà una delle formazioni più iconiche della musica italiana: i Pooh. Sul palcoscenico del suggestivo Teatro al Castello, la band regalerà al pubblico calabrese una serata indimenticabile, tappa fondamentale del tour estivo che celebra i 60 anni di una carriera senza eguali, “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”.

Il concerto non sarà solo un evento musicale, ma un vero e proprio viaggio nel tempo

Il concerto non sarà solo un evento musicale, ma un vero e proprio viaggio nel tempo: Roby Facchinetti, Dody Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ripercorreranno oltre mezzo secolo di storia, portando sul palco una scaletta messa insieme per emozionare, capace di unire generazioni diverse sotto il segno delle note che hanno fatto da colonna sonora all’Italia dagli anni ’60 ad oggi, dai primi successi degli esordi fino ai grandi inni generazionali come “Piccola Katy”, “Pensiero” e “Uomini soli”. Sarà una scaletta che attraverserà sei decenni, ma farà anche da collante tra chi li ascoltava negli anni ’70 e chi ha scoperto i loro brani grazie ai genitori o ai media. Il tour certifica che le loro canzoni sono diventate parte del patrimonio culturale collettivo, superando il tempo: la musica dei Pooh è ancora viva, attuale e capace di registrare sold out su sold out, riempiendo teatri e arene.

Il titolo del tour, “La nostra storia”, non si riferisce solo alla storia del gruppo, ma a quella dei milioni di italiani che hanno avuto una canzone dei Pooh come colonna sonora della propria vita

Il significato profondo del tour, infatti, va ben oltre la semplice esibizione musicale: rappresenta un momento di bilancio e di celebrazione di un fenomeno unico nel panorama culturale italiano. Il titolo del tour, “La nostra storia”, non si riferisce solo alla storia del gruppo, ma a quella dei milioni di italiani che hanno avuto una canzone dei Pooh come colonna sonora della propria vita. L’evento sarà infatti un momento di condivisione in cui la band e il suo pubblico celebreranno insieme il proprio vissuto. I biglietti per assistere al concerto dei Pooh a Roccella Jonica possono essere acquistati online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati.