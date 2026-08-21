Roccella Jonica, soccorsi 39 migranti nel cuore della notte: a bordo anche quattro minori

Nuovo intervento di soccorso in mare nel Mar Jonio, dove durante la notte la Guardia Costiera ha raggiunto un’imbarcazione con a bordo 39 migranti. L’operazione è scattata intorno alle 2 del mattino e si è conclusa con il trasferimento di tutte le persone in salvo sulla costa calabrese. Tra i migranti soccorsi erano presenti anche quattro minori. Dopo le operazioni in mare, il gruppo è stato condotto al porto delle Grazie di Roccella Jonica, uno degli approdi maggiormente interessati negli ultimi anni dagli arrivi lungo la rotta del Mediterraneo orientale.

Migranti sbarcati al porto delle Grazie di Roccella Jonica

L’arrivo a Roccella Jonica è avvenuto dopo l’intervento effettuato dalla Guardia Costiera nelle acque dello Jonio. Le 39 persone che si trovavano sull’imbarcazione hanno così potuto raggiungere la terraferma dopo essere state intercettate e soccorse durante la navigazione notturna. Il dato più significativo riguarda la presenza di quattro minori, che facevano parte del gruppo complessivamente tratto in salvo. L’operazione conferma ancora una volta il ruolo strategico del tratto di costa della Locride nelle attività di assistenza alle imbarcazioni che attraversano lo Ionio dirette verso l’Italia.

Guardia Costiera in azione durante la notte nello Ionio

L’intervento si è svolto in piena notte, una condizione che rende particolarmente delicate le operazioni di individuazione e assistenza delle imbarcazioni in difficoltà. Secondo le informazioni disponibili, il soccorso è avvenuto attorno alle ore 2, quando la Guardia Costiera ha raggiunto il natante sul quale viaggiavano i migranti. Una volta completate le procedure necessarie in mare, le persone presenti a bordo sono state trasferite verso la Calabria e fatte sbarcare in sicurezza a Roccella Jonica. Non risultano, nelle informazioni finora diffuse, ulteriori dettagli sulle condizioni dell’imbarcazione o sulla provenienza delle persone soccorse.

Roccella Jonica ancora punto di approdo sulla rotta dello Ionio

Il porto delle Grazie torna così al centro delle operazioni legate ai flussi migratori attraverso il Mediterraneo. La posizione geografica di Roccella Jonica rende infatti questo tratto della costa reggina uno dei punti di riferimento per gli interventi di soccorso alle imbarcazioni che vengono individuate nelle acque dello Ionio. L’episodio della notte tra il 20 e il 21 agosto 2026 si è concluso con il salvataggio di tutte le 39 persone presenti sul natante e con il loro arrivo sulla terraferma. Una nuova operazione che ha visto impegnata la Guardia Costiera nelle acque antistanti la Calabria e che, ancora una volta, ha interessato direttamente il porto di Roccella Jonica.