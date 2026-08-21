Roccella Jonica, Francesco Pira sarà nominato Socio Onorario del Circolo della Stampa della Locride

Il professor Francesco Pira, Associato di Sociologia dell’Università di Messina, saggista e giornalista, sarà nominato Socio Onorario del Circolo della Stampa della Locride domenica 23 agosto 2026 a Roccella Jonica. A rendere nota la decisione è stato il presidente del Circolo, Francesco Sorgiovanni, comunicando l’approvazione all’unanimità da parte del Direttivo. La consegna del titolo avverrà in occasione della presentazione del volume di Pietro Salvatore Reina, “Conversazioni sull’umanità con Francesco Pira”, in programma domenica alle 19 nell’ex Convento dei Minimi. Durante l’incontro Pira dialogherà con i professori Francesco Rao dell’Università Tor Vergata, Ciro Romano, Magnifico Rettore Università Montemurro D’Ippolito, Rocco Romeo dell’Università Guglielmo Marconi e con lo stesso presidente del Circolo della Stampa della Locride, Francesco Sorgiovanni.

Nei giorni scorsi lo stesso titolo di Socio Onorario era stato già conferito a Roccella Jonica al popolare giornalista Rai Paolo Di Giannantonio, durante un evento che lo aveva visto ospite. La motivazione del riconoscimento recitava: “per l’autorevole e prestigioso percorso professionale e per avere interpretato il giornalismo con rigore, indipendenza e profondo senso etico, ponendo l’informazione al servizio della cultura, della verità e dei valori democratici”.

Ora sarà la volta di Francesco Pira, figura che unisce attività accademica, ricerca sociologica, giornalismo e divulgazione. “Siamo onorati”, ha dichiarato il presidente del Circolo della Stampa della Locride Francesco Sorgiovanni, “che il professor Francesco Pira entri a far parte della nostra famiglia sia per le sue qualità di studioso della sociologia della comunicazione, ma anche per il suo passato e presente da giornalista ieri ed oggi da opinionista”.

Il profilo accademico e giornalistico di Francesco Pira

Studioso dei processi culturali contemporanei, Francesco Pira ha portato negli anni la riflessione sociologica anche al di fuori dell’ambito strettamente universitario, raggiungendo un pubblico ampio attraverso l’attività giornalistica e televisiva. Le sue analisi sono seguite su canali nazionali e regionali e, da oltre un anno, è ospite fisso della trasmissione nazionale Fatti di Nera, in onda sul canale 122 del digitale terrestre. È inoltre Consigliere Nazionale dell’UCSI, l’Unione Cattolica Stampa Italiana. Il suo percorso scientifico ha assunto anche una forte dimensione internazionale. Pira è stato docente alla International Summer School di Timișoara, chair di un panel al Congresso della Federazione Spagnola di Sociologia a Bilbao ed è stato nominato membro dello Steering Committee della 12ª Conferenza Mondiale sui Media e la Comunicazione di Massa, MEDCOM 2027, in programma a Bangkok il 5 e 6 aprile 2027.

Di recente Pira è intervenuto a Roma, all’VIII Convegno della Società Scientifica Italiana di Sociologia, Cultura, Comunicazione, SISCC, ospitato dall’Università Roma Tre e dedicato al tema Crash! Ripensare l’umanità tra narrazioni e conflitti. Nel panel riservato a media education e alfabetizzazioni digitali ha presentato una relazione dal titolo Media Education ed EduComunicazione come pratiche di Resilienza Formativa, in continuità con le riflessioni sviluppate anche nel suo volume La buona EduComunicazione. Scuola e famiglia, un approccio sociologico nella nostra nuova vita onlife. A questa attività si aggiunge la collaborazione con l’Università di Malaga, dove il professore sta conducendo una ricerca sulla famiglia digitale in Europa e nel Mediterraneo. Un ambito che si inserisce nel suo percorso di studio sui cambiamenti prodotti dai media, dalla comunicazione e dalle trasformazioni tecnologiche sulla società contemporanea.

Il Circolo della Stampa della Locride, il più giovane d’Italia

Il Circolo della Stampa della Locride è stato istituito nei primi mesi del 2025 ed è indicato come il più giovane circolo d’Italia. Riunisce giornalisti provenienti non soltanto dalla Locride, ma anche dalla Piana e da altre province calabresi. Fin dai primi mesi di attività ha avviato collaborazioni con altri soggetti giuridici del territorio per l’organizzazione di iniziative di carattere culturale e sociale.

Fanno parte del Consiglio Direttivo Emanuela Alvaro, Jacopo Giuca, Carlo Macrì, Francesco Massara, Giuseppe Mazzaferro, Barbara Panetta e Francesco Sorgiovanni. Barbara Panetta ricopre il ruolo di vice-presidente, Jacopo Giuca quello di segretario e Giuseppe Mazzaferro quello di tesoriere. Il Collegio Sindacale è composto da Vincenzo Frascà, presidente, e da Pino Carella ed Enzo Romeo in qualità di membri.

La nascita del Circolo viene considerata un passaggio importante per la crescita della professione giornalistica nella Locride, un territorio che storicamente ha incontrato difficoltà nel far emergere con forza la propria voce su temi centrali per il presente e il futuro della società. La nomina di Francesco Pira a Socio Onorario si inserisce quindi nel percorso avviato dal Circolo per rafforzare il legame tra giornalismo, cultura, ricerca e territorio.