Roccella, al Parco degli Dei arriva “Iliade – Le Voyage d’une Guerre”: il mito di Troia riletto in chiave moderna

Nuovo appuntamento culturale al Parco degli Dei di Roccella Ionica, di proprietà dell’artista Mariella Costa, dove lunedì 24 agosto dalle ore 21.30 andrà in scena lo spettacolo teatrale “Iliade – Le Voyage d’une Guerre”. Protagonisti saranno Enzo e Alessandra De Liguoro insieme ai ragazzi del Collettivo “SoleLuna”, impegnati in un viaggio scenico dentro uno dei conflitti più celebri della storia e della letteratura. Lo spettacolo propone una rilettura moderna dell’Iliade, senza perdere la profondità dei personaggi e delle vicende raccontate da Omero. Al contrario, l’obiettivo è quello di esaltarne il pathos attraverso un intreccio di narrazione, canti e animazione teatrale, facendo emergere temi che continuano a parlare anche al presente: la pace, la famiglia, l’amicizia, la convivenza e le conseguenze della guerra.

La rappresentazione sarà caratterizzata da una forte componente interattiva, elemento tipico delle performance di Enzo De Liguoro e della figlia Alessandra. Gli spettatori saranno coinvolti emotivamente nel racconto e accompagnati dentro l’anima dei protagonisti, dalla fierezza di Ettore all’eroismo di Achille, fino alla perspicacia di Ulisse. Il lavoro è portato in scena dal Centro Studi Quasimodo APS ETS e dall’Associazione “Noi con Voi” APS, con l’intento di usare il mito antico anche come strumento per osservare il presente. La Guerra di Troia diventa così il punto di partenza per riflettere sugli attuali conflitti che attraversano il mondo e sul peso che ogni guerra lascia dietro di sé, tanto sui civili quanto sui soldati, con ferite fisiche e interiori che spesso restano indelebili.

La guerra di Troia come specchio dei conflitti contemporanei

Lo spettacolo insiste proprio sull’idea che in guerra non esista un vero vincitore. Il conflitto troiano viene riletto come uno scontro nato più dall’onore ferito che dalla volontà di ridisegnare confini, riportando in primo piano la dimensione umana e passionale dei protagonisti. Tra le figure analizzate c’è Menelao, descritto come un signore deciso a difendere la propria supremazia e convinto che la violenza e il terrore possano generare obbedienza. Nel momento in cui è sul punto di uccidere Elena, però, il suo atteggiamento cambia: vedendola ancora nel pieno della sua bellezza, si lascia conquistare dal suo fascino e sceglie di risparmiarla. La scena viene così proposta come un passaggio simbolico nel quale il rispetto verso la donna e la sua bellezza prevalgono sulla violenza e sul rancore. Un messaggio che acquista un significato particolare nel presente, segnato ancora troppo spesso da episodi di femminicidio, e che invita a recuperare gli esempi e gli insegnamenti provenienti dalla cultura classica.

La location del Parco degli Dei rappresenta uno degli elementi centrali della serata. L’atmosfera del luogo, antica e suggestiva, viene considerata particolarmente adatta a ospitare una storia come quella dell’Iliade, capace di trasportare il pubblico dentro una dimensione sospesa tra mito, leggenda e riflessione contemporanea. L’appuntamento è dunque fissato per lunedì 24 agosto alle 21.30 a Roccella Ionica, per un viaggio teatrale nella Guerra di Troia che punta a fondere spettacolo e riflessione, memoria classica e inquietudini del presente. “No, non c’è nulla più degno del pianto dell’uomo, fra tutto ciò che respira e cammina sopra la terra” (Iliade, Libro XXII).