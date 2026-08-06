Roccalumera Jazz Fest 2026, presentata ufficialmente la quarta edizione: info e programma

Roccalumera si prepara ad accogliere la quarta edizione del Roccalumera Jazz Fest, in programma il 10 e il 27 agosto alle ore 21.30 in piazza Santa Maria della Catena. La manifestazione, presentata nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare del Comune, sarà a ingresso libero e proporrà due appuntamenti dedicati alla qualità musicale e alla valorizzazione di artisti legati al territorio, protagonisti anche di percorsi nazionali e internazionali.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Pippo Lombardo, gli assessori Angela Puglisi, Ivan Cremente, Alessandro Mignani e Marco Maccarrone, il direttore artistico Santi Scarcella e la dirigente degli Affari generali Angela Caspanello. Il payoff scelto per questa edizione è “Dove l’arte è di casa”, una formula che sintetizza l’obiettivo di costruire un festival capace di mettere al centro i talenti del territorio e, allo stesso tempo, di dialogare con esperienze artistiche di più ampio respiro.

“Con il Roccalumera Jazz Fest vogliamo affermare un principio preciso: il nostro territorio possiede artisti di altissimo livello e non ha bisogno di “importare” eccellenze da fuori. Santi Scarcella e Antonino De Luca rappresentano pienamente questa scelta, perché sono espressione della nostra terra e, allo stesso tempo, musicisti con un percorso e un riconoscimento internazionali. Valorizzarli e riportarli dove sono nati, significa dare spazio al talento locale e restituire alla comunità l’orgoglio delle proprie risorse”, dichiara il sindaco di Roccalumera Pippo Lombardo.

La direzione artistica è affidata a Santi Scarcella, che ha sottolineato il legame personale con il territorio e la volontà di dare al festival un’identità sempre più riconoscibile, fondata sull’accoglienza, sulla libertà creativa e sulla valorizzazione dei musicisti siciliani. “Assumere la direzione artistica del Roccalumera Jazz Fest è per me un grande onore e una responsabilità verso i miei luoghi”, afferma Santi Scarcella. “Ho voluto aggiungere il payoff “Dove l’arte è di casa” perché l’arte cresce davvero quando chi la produce si sente libero, accolto e sereno. Il mio impegno sarà costruire un Festival capace di valorizzare i talenti siciliani, aprendosi al tempo stesso alle migliori esperienze nazionali e internazionali. Ringrazio il Comune di Roccalumera per la fiducia e lavorerò perché questa manifestazione cresca e diventi sempre più riconoscibile”.

Il 10 agosto il concerto “Zattere nel mare”

Ad aprire il festival, lunedì 10 agosto, sarà lo stesso Santi Scarcella con il quintetto protagonista di “Zattere nel mare”, progetto scritto e composto dal pianista, cantautore e docente siciliano. Il concerto, proposto a Roccalumera in una speciale formazione in quintetto, intreccerà jazz, canzone d’autore, improvvisazione, musica pop e sonorità mediterranee e sarà dedicato alla memoria dello scrittore e giornalista Melo Freni.

Sul palco, insieme a Santi Scarcella, impegnato alla voce, al pianoforte, alle tastiere e nelle composizioni, ci saranno Puccio Panettieri alla batteria, Max Laganà al basso, Daniele Marcante alla chitarra, Gemino Calà a friscalettu, marranzano e zampogna e Carmelo Coglitore al sax.

Il 27 agosto “Jazz Conversation”

Il secondo appuntamento, giovedì 27 agosto, vedrà protagonisti Antonino De Luca e Roberto Gervasi con “Jazz Conversation”. Due tra i più autorevoli interpreti italiani della fisarmonica jazz si incontreranno sullo stesso palco, uniti dall’eredità artistica di Frank Marocco, per costruire un dialogo musicale basato su interplay, swing e improvvisazione. Le due fisarmoniche si ascolteranno, si rincorreranno e si completeranno in una conversazione sonora creata nell’istante, restituendo al pubblico un concerto fondato sull’interazione e sulla libertà espressiva.

Entrambi gli spettacoli saranno presentati da Ruggero Sardo e avranno inizio alle ore 21.30 in piazza Santa Maria della Catena a Roccalumera. L’ingresso sarà libero.