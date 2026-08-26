Roberta Metsola per la prima volta a Reggio Calabria, l’accoglienza di Cannizzaro al numero uno del Parlamento Europeo: “benvenuta nella città più bella del mondo!”

Per la prima volta Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, si trova a Reggio Calabria. La visita avviene in forma privata, ma il suo arrivo nella città dello Stretto non è passato inosservato. All’Aeroporto di Reggio Calabria ad attenderla c’era il neo sindaco Francesco Cannizzaro, che ha voluto darle personalmente il benvenuto. Il primo cittadino non ha perso l’occasione per ribadire ancora una volta il legame con la città che amministra, rivolgendosi a Metsola con una frase che negli anni è diventata uno dei suoi slogan più riconoscibili negli incontri pubblici e privati, ma anche a Roma e nelle aule del Parlamento: “Benvenuta nella città più bella del mondo!”.

Metsola a Reggio Calabria, prima volta nella città dello Stretto

La presenza di Metsola assume un significato particolare anche perché si tratta della prima volta della Presidente del Parlamento europeo a Reggio Calabria. Una visita privata, dunque, ma comunque rilevante per il territorio, considerando il ruolo istituzionale ricoperto dalla politica maltese ai vertici delle istituzioni europee. Negli ultimi anni Metsola ha avuto modo di lavorare e confrontarsi frequentemente anche con Giusi Princi, eurodeputata di Reggio Calabria, con la quale ha avuto diverse occasioni di collaborazione e contatto nell’ambito dell’attività parlamentare europea.

Ad accogliere la Presidente del Parlamento europeo non poteva che essere il sindaco della città, che ha scelto di farlo con una frase semplice ma fortemente identitaria. Cannizzaro ha infatti utilizzato ancora una volta lo slogan con cui spesso descrive Reggio Calabria, sottolineando immediatamente la bellezza della città davanti a un ospite di primissimo piano sullo scenario europeo. Un messaggio che il sindaco ha utilizzato più volte nel corso degli anni, tanto negli appuntamenti sul territorio quanto nelle sedi istituzionali nazionali. Questa volta, però, il destinatario è stato il Presidente del Parlamento europeo, arrivato per la prima volta a Reggio Calabria e accolto direttamente all’aeroporto con un benvenuto che mette ancora una volta la città al centro della scena.