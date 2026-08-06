Ritorna il Trunca Etno Fest: quattro serate tra musica popolare, moda e sapori della tradizione

Quattro giorni di spettacoli dedicati alla tradizione calabrese, alla musica, alla moda e alla gastronomia. Dall’11 al 14 agosto torna il Trunca Etno Fest 2026, organizzato dall’associazione culturale Padre Costantino Barcelloni. La piazza di Trunca diventerà il centro di una manifestazione pensata per valorizzare la cultura popolare, il folklore, i suoni, le danze e i sapori del territorio. Il festival si aprirà l’11 agosto con il Fashion Day, una serata dedicata all’eleganza e alla creatività curata da Antonio Sapone. La passerella sotto le stelle ospiterà una sfilata di moda con abiti di alta moda, la partecipazione dei bambini e la presenza di numerosi artisti.

Il programma proseguirà il 12 agosto con la quinta edizione del Memorial dedicato all’artista Nino Paviglianiti, prematuramente scomparso. La serata sarà accompagnata dalla musica dei Dipendedite, ospiti speciali dell’appuntamento commemorativo. Il 13 agosto sarà invece protagonista il Peppe Sapone Trio, con la partecipazione dei suonatori provenienti dai raduni di musica tradizionale. Un appuntamento pensato per riportare in piazza strumenti, ritmi e sonorità legati alla cultura musicale della Calabria.

La chiusura del festival è prevista il 14 agosto con la rinomata Salsicciata in Piazza, giunta alla sua 23ª edizione. La serata conclusiva unirà gusto e tradizione e avrà come protagonisti i Parafonè, gruppo simbolo della musica popolare calabrese, chiamato a chiudere il Trunca Etno Fest con un concerto ricco di energia. Durante tutte e quattro le serate sarà possibile degustare panini con salsiccia e peperonata preparati con il pane di Trunca, oltre alle “‘mboffe” di vitello, piatto tradizionale del territorio.

L’offerta gastronomica accompagnerà così l’intero programma, completando una proposta costruita attorno alla memoria e all’identità locale. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella piazza di Trunca e saranno a ingresso libero. L’obiettivo della manifestazione è far rivivere l’anima della Calabria attraverso cultura, folklore, musica, sapori, emozioni, eleganza e storia.