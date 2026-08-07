Rischio idrogeologico nel Cosentino, Scutellà interroga la Regione: “vogliamo date, risorse e impegni verificabili”

Con un’interrogazione rivolta alla Giunta regionale della Calabria, il Consigliere Elisa Scutellà (M5S) chiede chiarimenti sul programma degli interventi destinati alla prevenzione del rischio idrogeologico nella provincia di Cosenza. Al centro dell’iniziativa ci sono in particolare le attività di pulizia, manutenzione e bonifica degli alvei dei corsi d’acqua di competenza regionale, considerate decisive in vista dell’arrivo della stagione delle piogge.

“La stagione delle piogge arriverà. La domanda è: la Regione Calabria sarà pronta?”, afferma Scutellà, sollecitando informazioni puntuali sulle attività previste sul territorio. La consigliera chiede di conoscere quali fiumi saranno interessati, quali lavori verranno concretamente realizzati, con quali risorse finanziarie e soprattutto secondo quali tempistiche, oltre allo stato degli interventi già affidati o programmati.

Il tema centrale posto dall’esponente del Movimento 5 Stelle è quello della prevenzione, con la richiesta alla Regione di intervenire prima che eventuali criticità si trasformino in emergenze. “Non possiamo continuare con la solita logica: si interviene dopo l’emergenza, si contano i danni e si promettono soluzioni. La prevenzione si fa prima delle piogge, non dopo le alluvioni”.

Scutellà chiede quindi alla Giunta regionale un quadro dettagliato e verificabile degli interventi previsti nel Cosentino, indicando come prioritaria la necessità di fornire ai cittadini informazioni certe su risorse, tempi e opere programmate. “Vogliamo date, risorse e impegni verificabili. I cittadini del Cosentino hanno diritto di sapere cosa sta facendo la Regione per prevenire il rischio idrogeologico. Non aspettiamo che siano i fiumi a presentare il conto. La sicurezza del territorio viene prima dell’emergenza”.