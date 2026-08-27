Rione Taormina a Messina, intervento della Polizia Municipale sblocca le demolizioni delle baracche

Si è risolta positivamente, grazie al tempestivo intervento della Polizia Municipale, la criticità causata dall’occupazione abusiva di una baracca in via Fermi nel rione Taormina a Messina che impediva la prosecuzione delle demolizioni. La presenza da alcune settimane di una persona all’interno di una delle baracche del lotto 2 sub A già sgomberata e destinata ad essere abbattuta ha impedito all’impresa Cericola la ripresa dei lavori. La Struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ed i cui uffici sono diretti dal sub commissario al risanamento Santi Trovato ha segnalato l’occupazione al comandante della Polizia, Municipale Giovanni Giardina il cui dialogante intervento è stato risolutivo scongiurando il ricorso all’avvio dell’iter per lo sgombero coatto. L’occupante ha immediatamente lasciato la baracca consentendo la regolare ripresa delle demolizioni.

“La sinergia con l’amministrazione comunale di Messina è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi”

“Ringrazio particolarmente il comandante Giardina per aver risolto la criticità con efficacia e con la dovuta attenzione alla problematica di chi occupava in modo illegittimo la baracca- dichiara il sub commissario Santi Trovato– Il suo intervento ha fatto sì che l’occupazione abusiva cessasse senza dover ricorrere a segnalazioni in prefettura. La sinergia con l’amministrazione comunale di Messina è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del risanamento e per arginare comportamenti illegali, come l’occupazione abusiva delle baracche dopo il trasferimento delle famiglie nei nuovi alloggi, che la Struttura Commissariale condanna fermamente e contrasta con ogni strumento a disposizione”.