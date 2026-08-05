Riforma della governance portuale, Luca Lupi nominato dal MIT nel gruppo di esperti

Il segretario generale dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Luca Lupi, è stato nominato componente del gruppo di esperti istituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per supportare il percorso di riforma della governance portuale. La nomina, disposta con decreto del direttore generale per i Porti, la Logistica e l’Intermodalità, rappresenta un importante riconoscimento delle competenze tecniche e professionali maturate da Lupi nel settore.

“Rivolgo a Luca Lupi le mie più vive congratulazioni per questo prestigioso incarico”, dichiara la presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Annalisa Tardino. “La sua nomina testimonia il valore del lavoro svolto in questi anni e l’autorevolezza delle competenze che ha saputo mettere al servizio del sistema portuale. È motivo di orgoglio per tutta la nostra Autorità sapere che il suo contributo sarà parte del percorso che porterà alla definizione di una riforma tanto attesa e strategica per il futuro dei porti italiani. Sono certa che saprà offrire un apporto qualificato, fondato sull’esperienza maturata sul campo e su una visione concreta delle esigenze del settore”.