Rhegium Julii, Anna Mallamo chiude la stagione 2026 dei Caffè letterari con “Col buio me la vedo io”

Lunedì 24 agosto, alle 21.30, al Circolo tennis “Rocco Polimeni” l’ultimo appuntamento della rassegna con la giornalista e scrittrice reggina, vincitrice del SuperMondello con il romanzo “Col buio me la vedo io”, pubblicato da Einaudi

Anna Mallamo

Si chiude lunedì 24 agosto, alle 21.30, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni”, la stagione 2026 dei Caffè letterari del Rhegium Julii. A concludere dopo un’annata di grande successo con una giornalista e scrittrice molto nota : la giornalista e scrittrice Anna Mallamo, autrice di un titolo molto apprezzato e pluripremiato in diversi consessi letterari “Col buio me la vedo io” edito da Einaudi. Anna Mallamo, originaria di Reggio  ma emigrata a Messina è in continuo andirivieni sullo Stretto. E’ giornalista, dirige le pagine di Cultura e spettacoli della Gazzetta del Sud e gestisce un blog sull’Huffington Post. Per l’Unità ha tenuto una rubrica settimanale che raccontava le gesta semiserie, ma profondamente politiche, di un condominio di anziane donne calabresi.

È autrice di Lezioni di tango (Città del Sole 2010), sul mondo del tango e i suoi protagonisti, e suoi racconti sono apparsi in diverse antologie e riviste. Per Einaudi ha pubblicato Col buio me la vedo io (2025), con il quale ha vinto il  Supermondello). Dopo i saluti dei responsabili dei rispettivi circoli e del Presidente dell’Aiparc Salvatore Timpano che collabora alla iniziativa  converseranno con l’autore, la socia Teresa Scordino, la scrittrice  Rosellina Falduto e la socia Nunzia Corigliano.

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