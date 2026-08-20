Rhegium Julii, Anna Mallamo chiude la stagione 2026 dei Caffè letterari con “Col buio me la vedo io”

Si chiude lunedì 24 agosto, alle 21.30, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni”, la stagione 2026 dei Caffè letterari del Rhegium Julii. A concludere dopo un’annata di grande successo con una giornalista e scrittrice molto nota : la giornalista e scrittrice Anna Mallamo, autrice di un titolo molto apprezzato e pluripremiato in diversi consessi letterari “Col buio me la vedo io” edito da Einaudi. Anna Mallamo, originaria di Reggio ma emigrata a Messina è in continuo andirivieni sullo Stretto. E’ giornalista, dirige le pagine di Cultura e spettacoli della Gazzetta del Sud e gestisce un blog sull’Huffington Post. Per l’Unità ha tenuto una rubrica settimanale che raccontava le gesta semiserie, ma profondamente politiche, di un condominio di anziane donne calabresi.

È autrice di Lezioni di tango (Città del Sole 2010), sul mondo del tango e i suoi protagonisti, e suoi racconti sono apparsi in diverse antologie e riviste. Per Einaudi ha pubblicato Col buio me la vedo io (2025), con il quale ha vinto il Supermondello). Dopo i saluti dei responsabili dei rispettivi circoli e del Presidente dell’Aiparc Salvatore Timpano che collabora alla iniziativa converseranno con l’autore, la socia Teresa Scordino, la scrittrice Rosellina Falduto e la socia Nunzia Corigliano.