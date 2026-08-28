Report, Ranucci fuori dalla conduzione: la Rai sceglie Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi

Dopo dieci anni alla guida di Report, Sigfrido Ranucci lascia la conduzione dello storico programma di inchiesta giornalistica di Rai 3. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Rai, che ha annunciato il nuovo assetto della trasmissione a partire dalla prossima stagione televisiva. A raccogliere il testimone saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi giornalisti professionisti risultati vincitori della selezione Rai. La scelta segna un cambiamento significativo per uno dei programmi più conosciuti del panorama dell’approfondimento televisivo italiano, da anni punto di riferimento per il giornalismo investigativo del Servizio Pubblico. La Rai ha spiegato che il nuovo corso punta su una conduzione a due e sul coinvolgimento di nuove generazioni di giornalisti, mantenendo centrale il valore dell’inchiesta e dell’approfondimento.

La Rai: “Investiamo su nuove generazioni di giornalisti d’inchiesta”

Nel comunicare il cambio alla guida di Report, la Rai ha sottolineato la volontà di valorizzare nuovi professionisti dell’informazione televisiva e del giornalismo investigativo. “Con la nuova conduzione a due di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori del concorso Rai, l’Azienda investe su nuove generazioni di giornalisti d’inchiesta e sul valore informativo di un vero Servizio Pubblico”. La decisione arriva dunque come un passaggio di fase per una trasmissione considerata strategica nell’offerta editoriale della Rai. Il programma continuerà a mantenere il proprio focus sulle inchieste giornalistiche, sulle analisi dei fenomeni economici, politici e sociali e sul racconto di temi di interesse pubblico.

Sigfrido Ranucci fuori dalla conduzione: proposte tre opzioni di ricollocazione

Nel comunicato diffuso dall’azienda, la Rai ha affrontato anche la posizione professionale di Sigfrido Ranucci, spiegando che al giornalista sono state sottoposte diverse possibilità per il prosieguo del rapporto lavorativo. “Nell’ambito degli accordi sindacali e delle procedure previste per la gestione dei percorsi professionali, l’Azienda ha inoltre sottoposto a Sigfrido Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l’esperienza maturata in Rai, nell’ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell’Azienda”. La Rai ha quindi precisato di aver previsto soluzioni alternative per il giornalista, tenendo conto del percorso maturato all’interno dell’azienda e delle competenze sviluppate negli anni.

Il futuro di Report e il nuovo percorso dell’approfondimento Rai

Il cambio alla guida di Report si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento dell’offerta informativa della Rai, con l’obiettivo dichiarato dall’azienda di valorizzare competenze interne e nuove professionalità. La prossima stagione televisiva sarà quindi caratterizzata dall’esordio della nuova conduzione, mentre resta da definire il futuro professionale di Sigfrido Ranucci dopo la conclusione del suo incarico alla guida del programma. Il passaggio segna la fine di un ciclo durato dieci anni e l’inizio di una nuova fase per una delle trasmissioni simbolo dell’approfondimento giornalistico italiano.