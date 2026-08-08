Rende, appicca un incendio e brucia oltre 2 mila metri quadri: piromane incastrato dai droni

Un uomo è stato denunciato dal nucleo carabinieri forestale di Cosenza perchè accusato di aver provocato un incendio doloro in località Santa Chiara a Rende. I militari sono riusciti ad individuare l’autore attraverso l’acquisizione di immagini video messe a disposizione dagli operatori della control room della Regione Calabria che hanno segnalato l’evento. L’uomo è stato ripreso da un aeromobile a disposizione dell’attività messa in atto attraverso l’operazione ‘Tolleranza Zero‘ per il monitoraggio del territorio.

L’uomo prima con un innesco vegetale ha dato vita all’incendio su più punti dell’area bruciando oltre duemila metri quadri di vegetazione presente, e subito dopo si è allontanato dalla zona pensando di non essere ripreso. Dagli accertamenti effettuati dall’Arma Forestale è stato stabilito il punto di innesco e poi è stato individuato l’autore dell’incendio. Decisivo l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco che è riuscita a spegnere le fiamme. Dopo gli accertamenti si è quindi proceduto a deferire alla Procura della Repubblica di Cosenza l’autore del reato.