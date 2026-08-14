Regno Unito, Nigel Farage vince le elezioni suppletive di Clacton

Nigel Farage ha riconquistato il seggio parlamentare di Clacton con il 63,3 per cento dei voti, imponendosi nelle elezioni suppletive e ottenendo nuovamente la fiducia degli elettori dopo le improvvise dimissioni di luglio. Il risultato premia nettamente il leader di Reform UK, ma non mette necessariamente fine alla vicenda politica e parlamentare che lo aveva portato a lasciare il seggio: l’indagine sulla mancata dichiarazione di una donazione da 5 milioni di sterline potrebbe infatti riprendere e tornare a mettere in discussione la sua permanenza in Parlamento.

La consultazione che si è svolta ieri a Clacton si è conclusa dunque come prevedevano i sondaggi, con la vittoria di Farage. Non è riuscito nell’impresa di batterlo Count Binface, il candidato che lo aveva sfidato presentandosi con un bidone della spazzatura in testa e diventando uno dei protagonisti più riconoscibili della campagna elettorale.

Elezioni suppletive a Clacton, Farage torna in Parlamento con il 63,3 per cento

Il dato centrale delle elezioni suppletive di Clacton è la dimensione del successo ottenuto da Nigel Farage. Con il 63,3 per cento dei voti, il leader di Reform UK ha riconquistato il seggio dal quale si era dimesso soltanto il mese precedente, trasformando la consultazione in una prova diretta del consenso di cui continua a godere nella circoscrizione.

La vittoria di Farage non garantisce che conserverà il seggio

Il 63,3 per cento ottenuto a Clacton rappresenta una vittoria elettorale inequivocabile, ma non offre a Farage una garanzia definitiva sulla possibilità di mantenere il seggio appena riconquistato. L’indagine che era stata sospesa al momento delle sue dimissioni potrebbe infatti riprendere. A condurla è un organo di controllo parlamentare, chiamato a verificare la vicenda relativa alla donazione e gli eventuali obblighi di dichiarazione connessi. Per questo il voto di Clacton risolve soltanto una parte della questione. Gli elettori hanno espresso il proprio giudizio politico restituendo a Farage il mandato parlamentare, ma resta aperto il procedimento che riguarda il rispetto delle regole parlamentari.