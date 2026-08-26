Regionali Sicilia, La Russa apre alla ricandidatura di Schifani: “un buon presidente normalmente è ricandidato”

La possibile ricandidatura di Renato Schifani alla presidenza della Regione Siciliana entra già nel dibattito politico in vista delle elezioni regionali del prossimo anno. A intervenire sul tema è stato il presidente del Senato Ignazio La Russa, interpellato dai cronisti sul futuro dell’attuale governatore siciliano. La Russa ha affrontato la questione a margine dell’inaugurazione della manifestazione EtnaForum, a Regalna, in provincia di Catania, rispondendo a una domanda precisa sulla possibilità che Schifani venga nuovamente candidato alla guida della Sicilia. Il presidente del Senato ha chiarito innanzitutto che una decisione di questo tipo non dipende dalla sua valutazione personale e neppure esclusivamente dalla volontà dello stesso Schifani, ma dal confronto tra i partiti e le forze politiche che sostengono l’attuale presidente della Regione.

La dichiarazione di Ignazio La Russa su Renato Schifani

Alla domanda dei giornalisti sulla possibile ricandidatura di Schifani, La Russa ha risposto testualmente: “non dipende da me e solo dal presidente, ma dai partiti e dalle forze politiche che lo sostengono. Io se devo esprimere un giudizio, dico che è un buon presidente della Regione e che nella normalità un buon presidente della Regione se decide di riproporre La propria candidatura normalmente è ricandidato”. Una dichiarazione che, pur senza anticipare decisioni ufficiali da parte delle forze politiche interessate, contiene un giudizio chiaramente positivo sull’operato dell’attuale governatore. Il passaggio politicamente più significativo riguarda infatti la considerazione espressa da Ignazio La Russa su Renato Schifani, definito esplicitamente “un buon presidente della Regione”.

Schifani verso una nuova candidatura alla presidenza della Regione Siciliana

Le parole del presidente del Senato non costituiscono un annuncio ufficiale sulla futura candidatura di Renato Schifani, ma indicano quale potrebbe essere, secondo La Russa, la dinamica politica considerata normale nel caso in cui un presidente uscente, valutato positivamente, decidesse di presentarsi nuovamente agli elettori. Il punto centrale resta dunque la volontà di Schifani di riproporre la propria candidatura e, soprattutto, la posizione che verrà assunta dalle forze politiche che sostengono il governo regionale siciliano. È proprio su questo aspetto che La Russa ha voluto concentrare la prima parte della sua risposta, precisando come la scelta non possa essere ricondotta a una singola figura politica. Al tempo stesso, il presidente del Senato ha espresso una valutazione che pesa nel dibattito: se un governatore viene considerato un buon presidente e decide di candidarsi nuovamente, ha osservato La Russa, nella normalità politica viene ricandidato.

Regionali Sicilia, la decisione passa dai partiti che sostengono Schifani

In vista delle prossime elezioni regionali in Sicilia, il tema delle alleanze e della scelta del candidato alla presidenza della Regione è destinato dunque a coinvolgere tutte le forze politiche che sostengono Renato Schifani. La Russa non ha attribuito a sé stesso alcun ruolo decisivo nella scelta e ha evitato di presentare la ricandidatura come già stabilita. La sua risposta distingue infatti due piani: da una parte quello della decisione politica, affidata ai partiti e alle forze che sostengono il governatore; dall’altra quello della valutazione personale sull’amministrazione regionale, rispetto alla quale il presidente del Senato ha espresso un giudizio favorevole. È questa distinzione a rappresentare il nucleo della dichiarazione: nessuna investitura formale, ma una valutazione positiva che può assumere rilievo nel confronto politico sulla candidatura alla presidenza della Regione Siciliana.

EtnaForum, le parole di La Russa a margine dell’inaugurazione

L’intervento di Ignazio La Russa è arrivato a margine dell’inaugurazione di EtnaForum, manifestazione in corso a Regalna, nel Catanese. È in questa occasione che i cronisti hanno chiesto al presidente del Senato se il governatore della Sicilia sarà ricandidato alle regionali del prossimo anno. La risposta ha così portato al centro dell’attenzione il futuro politico di Renato Schifani e il percorso che potrebbe condurre alla definizione della prossima candidatura alla guida della Regione. Per il momento, dalle parole di La Russa non emerge una decisione già presa. Emerge però con chiarezza il giudizio espresso sull’attuale presidente della Regione e il principio secondo cui, nella valutazione del presidente del Senato, un governatore considerato positivamente e intenzionato a ripresentarsi viene normalmente ricandidato.