Regionali Sicilia, il presidente Galvagno apre a Cateno De Luca: “allargare il centrodestra a Sud chiama Nord”

Il possibile coinvolgimento di Cateno De Luca nel progetto del centrodestra siciliano entra nel dibattito politico in vista delle prossime elezioni regionali. A indicare questa prospettiva è stato il presidente dell’Assemblea regionale siciliana (Ars) Gaetano Galvagno, intervenuto con i giornalisti a margine di EtnaForum a Ragalna, nel Catanese. Galvagno ha sottolineato la possibilità che la coalizione possa ampliare il proprio perimetro attraverso l’ingresso di figure e movimenti capaci di raccogliere consenso sul territorio, citando in particolare il leader di Sud chiama Nord. Secondo il presidente dell’Ars, il contributo di De Luca potrebbe rappresentare un elemento importante nella costruzione della strategia elettorale del centrodestra.

Galvagno: “il centrodestra può vincere per merito proprio o magari per merito altrui”

Nel corso dell’incontro con la stampa, Gaetano Galvagno ha ribadito una posizione già espressa in precedenza, spiegando come la vittoria alle regionali siciliane possa dipendere non soltanto dalla capacità del centrodestra di rafforzarsi, ma anche dalle dinamiche interne agli schieramenti concorrenti. “Non è mistero il fatto che io abbia detto più volte che il centrodestra può vincere le regionali per merito proprio o magari per merito altrui”. Le parole del presidente dell’Ars delineano uno scenario nel quale il risultato elettorale potrebbe essere influenzato da più fattori: dalla capacità della coalizione di costruire consenso fino agli eventuali equilibri o divisioni all’interno del campo politico avversario.

Cateno De Luca nel progetto del centrodestra: l’ipotesi dell’allargamento della coalizione

Il passaggio più significativo dell’intervento riguarda il tema dell’allargamento del centrodestra. Galvagno ha indicato la necessità di coinvolgere soggetti politici considerati in grado di portare un valore aggiunto alla coalizione, facendo esplicitamente riferimento a Cateno De Luca. “Ciò vuol dire – ha aggiunto – allargare la coalizione con soggetti qualificati come De Luca che ha dimostrato che nella sua provincia, Messina, sa fare dei risultati non ordinari”. Il riferimento è al peso elettorale costruito da De Luca nel territorio messinese, dove il leader di Sud chiama Nord ha ottenuto negli anni risultati rilevanti. Un eventuale accordo o convergenza politica potrebbe quindi diventare uno degli elementi centrali del confronto in vista del voto regionale.

Galvagno e lo scenario del centrosinistra: “Si può vincere indirettamente”

Nel suo intervento, il presidente dell’Ars ha analizzato anche la situazione del centrosinistra, evidenziando il rischio che eventuali divisioni interne possano incidere sulla competizione elettorale. “Si può vincere – ha evidenziato – indirettamente anche a causa di un centrosinistra che magari, così come successo in passato, si spacca. Anche perché ad oggi l’unico candidato che abbiamo visto è il collega La Vardera e non ci sono altre proposte da parte del Movimento 5 Stelle né da parte del Pd. Il tema sarà per loro, forse, ancora più complicato che per noi”. Secondo Galvagno, dunque, la definizione delle candidature e degli equilibri nel fronte progressista rappresenterà un passaggio decisivo nella preparazione delle elezioni regionali in Sicilia.

La sfida per la Regione Siciliana passa dalle alleanze

Il quadro politico siciliano appare ancora in fase di definizione, con il tema delle alleanze elettorali destinato ad assumere un ruolo centrale. Il centrodestra punta a consolidare la propria posizione e valuta possibili aperture verso forze esterne alla coalizione tradizionale, mentre gli altri schieramenti sono chiamati a delineare il proprio percorso. Il nome di Cateno De Luca emerge così come uno dei possibili protagonisti della prossima partita politica regionale. Le dichiarazioni di Gaetano Galvagno aprono un confronto sulla composizione futura della coalizione e sulle strategie che potrebbero determinare gli equilibri delle prossime regionali siciliane.