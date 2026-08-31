Regionali Sicilia, De Luca completa la squadra di Messina: ufficializzati gli ultimi due candidati del “Governo di Liberazione” | NOMI

La squadra messinese di Cateno De Luca per le prossime elezioni regionali siciliane è completa (almeno le tre liste preannunciate in queste settimane). Il leader di Sud chiama Nord ha ufficializzato gli ultimi due nomi mancanti nel corso di una conferenza stampa ospitata nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, chiudendo così il quadro delle candidature del collegio di Messina per il suo “Governo di Liberazione”. Dopo la presentazione dei primi 22 candidati, avvenuta lo scorso 8 agosto, De Luca ha svelato i due tasselli che mancavano ancora all’appello: Nadia Rivetti, farmacista originaria di Galati Mamertino e attiva professionalmente a Rodì Milici, e Filippo Iannelli, medico e imprenditore.

Maria Fernanda Gervasi nuovo coordinatore provinciale di Sud chiama Nord

La conferenza stampa di Palazzo Zanca è stata anche l’occasione per un importante passaggio interno al partito. Durante l’incontro è stata infatti ufficializzata la nomina di Maria Fernanda Gervasi come nuovo coordinatore provinciale di Sud chiama Nord. Gervasi prende il posto di Mariangela Scolaro, che oggi ricopre il ruolo di sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il movimento prepara la sfida elettorale sul territorio messinese

Con la presentazione degli ultimi candidati e la definizione del nuovo assetto provinciale, Sud chiama Nord completa la propria struttura in vista della competizione elettorale. Il collegio di Messina sarà quindi rappresentato da 24 candidati distribuiti nelle tre liste collegate al progetto politico di Cateno De Luca, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del movimento nel territorio e portare avanti il programma del “Governo di Liberazione”. La campagna elettorale entra così nella sua fase operativa, con una squadra ormai definita e una macchina organizzativa pronta a confrontarsi con gli elettori messinesi.

Liberi e Forti

​Alibrandi Paolo Brancatelli Calogero ​Briguglio Mario ​Cannata Liana ​Caruso Giovanni Pirone Cetti Alessandra ​Sottile Giuseppe ​Zirilli Daniela

​De Luca Sindaco di Sicilia

Calafiore Alessandra ​Cullurà Alessandra ​D’Angelo Nicoletta ​Di Ciuccio Rosaria ​Italiano Lorenzo ​Lo Monte Carmelo ​Maddocco Nicola ​Zante Dario

​Sud chiama Nord