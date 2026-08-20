Regionali Sicilia, Cateno De Luca sulle primarie del campo largo: “se le fanno, io mi candido”

Cateno De Luca lancia una nuova sfida politica in vista delle prossime elezioni regionali in Sicilia. Il leader di Sud chiama Nord si dice infatti pronto a partecipare alle primarie del campo largo per la scelta del candidato alla presidenza della Regione, ponendo al centro il rapporto diretto con gli elettori e il superamento delle decisioni maturate nei vertici di partito. “Chi ha paura delle primarie per scegliere il candidato presidente della Regione siciliana? Io ho sempre scelto il confronto con i cittadini. A differenza di molti “big” della politica regionale e nazionale, non mi sono mai sottratto al giudizio degli elettori”, evidenzia De Luca.

“Le preferenze sono uno strumento di pura democrazia”

Nel suo intervento De Luca insiste sul tema della partecipazione elettorale e rivendica il valore del voto di preferenza come strumento di legittimazione politica. “Per me le preferenze sono uno strumento di pura democrazia. Adoro tutte le campagne elettorali!”, sottolinea. Un passaggio che conferma l’impostazione politica che De Luca porta avanti da anni, fondata sul rapporto diretto con il territorio e sulla personalizzazione del consenso.

Primarie del campo largo, De Luca pronto a candidarsi

La parte politicamente più rilevante arriva però nella conclusione del messaggio, quando De Luca non si limita a dichiararsi favorevole alle primarie ma annuncia esplicitamente la propria disponibilità a parteciparvi.“Quindi non avrei difficoltà a partecipare a delle primarie… se davvero ci permettono di far saltare gli schemi dei salotti romani. Se fanno le primarie del campo largo io mi candido”, conclude De Luca.