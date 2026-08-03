Regionali Sicilia, a Catania presentati i primi 9 pionieri del progetto. De Luca: “l’obiettivo è eleggere 4-5 deputati in provincia”

Prosegue il percorso di “De Luca Sindaco di Sicilia” con la presentazione dei protagonisti del progetto politico che punta a costruire una nuova proposta di governo per la Regione Siciliana. Dopo la tappa inaugurale di Palermo, questa mattina, nella sede distaccata dell’Assemblea Regionale Siciliana di Catania, Cateno De Luca ha presentato i primi nove pionieri della provincia etnea che hanno scelto di aderire al progetto.

Ad aprire i lavori è stato il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice

Ad aprire i lavori è stato il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice, che ha ripercorso i risultati ottenuti dal movimento negli ultimi mesi. “I risultati delle ultime elezioni amministrative hanno dimostrato come Sud chiama Nord sia baricentrica nel panorama politico. Con oltre il 21% dei consensi nei comuni chiamati al voto, siamo riusciti a confermarci come primo partito in Sicilia. Da lì è iniziato il percorso verso le prossime elezioni regionali, con la stessa determinazione che nel 2022 ci ha consentito di ottenere oltre 500 mila voti in pochi mesi, forti dell’esperienza maturata e della capacità che ci ha sempre contraddistinto: programmare per tempo e giocare d’anticipo”.

Presentati i primi nove pionieri del progetto per la provincia di Catania

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati i primi nove pionieri del progetto per la provincia di Catania: Olga Agosta, consigliere comunale di Pedara; Alfio Barbagallo, consigliere comunale di Zafferana Etnea; Dario Capotorto, imprenditore di Santa Venerina; Nunziella Di Cavolo, imprenditrice di Paternò; Lucia Finocchiaro, consigliera comunale di Aci Sant’Antonio; Giuseppe Marletta, assessore del Comune di Catania; Giusy Sapia, operatrice di patronato di Catania; Elio Tagliaferro, già consigliere provinciale di Catania; Davide Vasta, sindaco di Riposto.

A chiudere la conferenza è stato Cateno De Luca, che ha fissato con chiarezza l’obiettivo del progetto nella provincia etnea. “Si accettano scommesse. Il progetto del Governo di Liberazione nella provincia di Catania ha un obiettivo ben preciso in termini di rappresentanza: eleggere quattro, se possibile cinque deputati regionali. Siamo consapevoli del lavoro svolto e sappiamo che ogni presentazione produce effetti immediati, ma questo è solo l’inizio di un percorso destinato a crescere”. Il leader di Sud Chiama Nord ha ribadito che la costruzione della squadra sta avvenendo con largo anticipo rispetto all’appuntamento elettorale, puntando su amministratori, professionisti e rappresentanti della società civile radicati nei territori.

“Vogliamo costruire una proposta credibile per la Sicilia, affrontando le grandi questioni della Regione, dalla sanità alle infrastrutture, dalla gestione delle risorse pubbliche allo sviluppo economico. Lo faremo con donne e uomini che hanno dimostrato competenza, serietà e capacità amministrativa, mettendo al centro i contenuti e le soluzioni, non gli slogan”, evidenzia.

Il tour di presentazione dei pionieri proseguirà il 7 agosto a Messina, dove saranno presentati i rappresentanti della provincia messinese, completando così la prima fase del progetto “De Luca Sindaco di Sicilia”, che punta a costruire una squadra competitiva e radicata in tutto il territorio regionale. L’appuntamento con “De Luca Sindaco di Sicilia” tornerà a Catania lunedì 7 settembre, quando saranno presentati nuovi protagonisti e ulteriori adesioni a un progetto che continua a crescere e a radicarsi in tutto il territorio siciliano.