Reggio Calabria, Vinco e Pavigliana in festa: 4 giorni tra musica, spettacoli, gastronomia

Dal 20 al 23 agosto in piazza Rupà Vinco quattro giornate dedicate alla valorizzazione del territorio, con artisti, musica etnica, auto storiche, prodotti tipici, animazione per bambini e iniziative per rilanciare commercio e turismo nelle frazioni

Note di pace

In considerazione del rientro in ferie di tanti concittadini il Comitato Pro Vinco e Pavigliana promuove “un’importante evento in seno alla festa e divertimento, organizzando per i giorni 20-21-22-23 agosto 2026 in piazza Rupà Vinco, a partire dalle ore 17:30, delle entusiasmanti giornate, volte a promuovere le attività artigianali e commerciali del territorio oltre che per socializzare ed aggregare, con la speciale partecipazione di grandi artisti, come: Rocco al Quadrato, Gruppo teatrale Don Orione, spettacolo musicale di raduno con organetto e tamburello con la partecipazione di Danilo Rappocciolo e Giuseppe Retto, la straordinaria partecipazione della mostra di auto storiche con il club VE.GA.S, ed a chiudere l’ultima serata con musica etnica calabrese il rinominato gruppo dei NÒTOS”.

“Il fine specifico è quello di realizzare un’attrazione concreta per dare impulso al commercio e al turismo locale richiamando l’attenzione dei cittadini verso la periferia, valorizzando le frazioni di Vinco e Pavigliana addentrate in un’atmosfera di festa ed armonia. Saranno allestite zone gastronomiche con l’immancabile panino con la salsiccia, arrosticini, bistecca di cavallo, arancini e rustici vari, dolci e tante altre delizie tipiche locali. E’ previsto uno spazio importante con “Trilly animazione” dedicato ai bambini con proposte di divertimento e coinvolgimento in seno alla festa ed allegria. Allieterà le giornate anche la presenza di mostre di artigianato locale e tanto altro. Non vi resta che venire a trovarci”, concludono gli orrganizzatori.

Note di pace

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